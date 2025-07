Saksa valitsus otsib võimalusi rasketööstuse subsideerimiseks

Saksamaa valitsus soovib vähendada tööstuskontsernide energiakulusid. Rahaliste toetustega seotud arutelud tekitavad nüüd võimuliidus pingeid.

CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees Markus Söder kritiseeris eelmisel nädalal Saksa rahandusministrit Lars Klingbeili. Viimane on ka sotsiaaldemokraatide (SPD) kaasjuht.

Söder polnud rahul, et rahandusministeerium eelarve ei näe ette elektrienergia maksukärpeid. See meede oleks maksnud umbes 5,4 miljardit eurot.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Saksa majandusminister Katherina Reiche tahab nüüd laiendada toetuskõlblike ettevõtete arvu 350-lt koguni 2200-ni. See meede läheks riigile maksma umbes neli miljardit eurot. Allikate teatel eeldab majandusministeerium, et plaan oleks kooskõlas EL-i uue riigiabi raamistikuga, vahendas Financial Times.

Reiche avaldab ka Brüsselile survet, et Saksa rasketööstus saaks suuremat riiklikku toetust. Berliini hinnangul saaks kogu euroala kasu, kui Euroopa suurim majandus hakkaks taas kasvama.

Merzi juhitud valitsus seisab nüüd uue kasvava probleemi ees. Valitsus suurendab kulutusi ning on EL-i eelarvereeglite täitmisega hädas.

Saksamaa parlament kiitis kevadel heaks põhiseadusmuudatuse, mis lubab riigi laenukoormust oluliselt suurendada ning suunab senisest rohkem raha investeeringuteks ja kaitsekuludeks.

Saksa valitsus eeldab, et eelarvepuudujääk tõuseb sel aastal 82 miljardi euroni, mullu oli see 33 miljardit eurot. Rahandusministeerium prognoosib, et 2029. aastaks kerkib puudujääk 126 miljardi euroni.