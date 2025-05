Saaremaa turismikorraldajad murravad pead, kuidas rohkem külastajaid saada

Laupäeval toimunud Kuressaare rahvarohke tänavafestival oli kindlasti märgiks, et Kuressaare vajaks suve jooksul veelgi rohkem sellelaadseid üritusi, mis annaks põhjust Saaremaale ka mandrilt sõita. Samas on kogu Saaremaa turismi ja majanduse areng oluliselt sõltuv parvlaevapiletite hinnast.

See mida Saaremaal iga kevad oodetakse ja millele suveks suuri lootusi pannakse on turismihooaeg. Laupäevast Kuressaare rahvarohket tänavafestivali vaadates tundub vähemalt tänavune hooaeg paljulubavalt alanud olevat.

"Kõige rohkem kõnetavad turiste ikkagi sündmused. See on see, mis toob alati inimesed saarele. Lihtsalt niisama puhkajaid on kindlasti ka. Ma olen isegi seda meelt, et nädalas korra võiks olla üks festival, aga alati peab leiduma see korraldaja," ütles tänavafestivali korraldaja Terje Nepper.

Isegi setod olid spetsiaalselt just teisest Eestimaa servast Kuressaarde sõitnud.

"Kuna meil endal ei ole sellist ilusat traditsiooni ja festivali, siis otsustasime, et tuleme siia ja näitame ennast ja vaatame teisi," ütles Leena Kukumägi.

Saaremaa turismiettevõtjad tunnetavad jätkuvalt, et teiste kuurortlinnadega võrreldes peab veelgi rohkem panustama, väiksema raha eest, et praamipileti hinna tõttu konkurentsis püsida. Väidetavalt ei ole Saaremaa turism kasvanud viimase 10 aastaga just seepärast, et Saaremaale autoga minnes peab turist poolsada eurot kulutama praamipiletile.

"Meile on kallim tulla, parvlaeva pilet on üks olulisemaid mõjutajaid," ütles Terje Nepper.

Seda enam püütakse põhjendada, et võimalik parvlaevapileti hinnatõus tooks majanduslikku kahju kõigile.

"Ja me tõesti hoiame pöidlad pihus, et meie graafikud säiliks, et see piletihind ei muutuks, et see oleks riigi jaoks prioriteet, et siia oleks ikkagi taskukohane ja lihtne tulla. Praegune lennupileti hinnatõus on näidanud seda, et reisijate hulk on oluliselt vähenenud ja tegelikult riik sellest kasu ei saa," ütles Saaremaa valla turismijuht Anu Lomp.

Samas on riik panustanud üha enam kasvavate üleveo mahtudele tuginedes ka tänavu suveks kolmanda parvlaeva liinile toomiseks.

"See kolmas laev, ehk lisalaev, mida me ikka oleme tahtnud, see tuleb nüüd juuni keskelt liinile, augusti lõpupoole ta läheb liinilt uuesti ära," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Tänavu suveks on Saaremaale planeeritud enam kui poolsada eriilmelist kultuuriüritust.