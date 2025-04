Trump nõuab EL-ilt tollivabastuse eest 350 miljardi eest USA energia ostmist

Trumpi kommentaarid Valges Majas antud pressikonverentsil olid vastuseks Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyenile, kes oli varem öelnud, et EL teeb ettepaneku langetada bloki tollimaksud USA-st imporditavatele autodele ja tööstuskaupadele nullini, kui Trump samaga vastab, vahendas väljaanne Politico.

Reporteri küsimusele, kas pakkumine oli tema jaoks piisav, vastas Trump: "Ei, see pole nii."

"Meil on Euroopa Liiduga 350 miljardi dollari suurune puudujääk ja see hakkab kiiresti kaduma," ütles Trump. "Üks viise, kuidas see lihtsalt ja kiiresti kaduda võib, on see, et nad peavad meilt meie energiat ostma... nad saavad seda osta, me saame ühe nädalaga maha võtta 350 miljardit dollarit. Nad peavad ostma ja ostma samasuguse koguse energiat," rääkis USA riigipea.

Von der Leyeni pakkumine tuli pärast seda, kui Trump kehtestas eelmisel nädalal EL-ile 20-protsendilised tollimaksud ja teistele kaubanduspartneritele minimaalselt 10-protsendise lõivu. Vastuseks on finantsturud kogu maailmas kaotanud triljoneid dollareid väärtust ning Euroopa aktsiad tegid esmaspäeval Covid-19 pandeemia algusest saadik suurim ühepäevase languse.

"Paljud inimesed ütlevad: "Oh, see ei tähenda, et teil on ülejääk." See tähendab minu arvates palju, see on peaaegu nagu kasumi- või kahjumiaruanne," ütles Trump.

USA president esines esmaspäeval Valge Maja Ovaalkabinetis koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kes saabus Washingtoni Trumpiga kõnelustele ja USA tollidele leevendust otsima. Pärast kohtumist ajakirjanikele antud kommentaarides suurendas USA president oma kriitikat EL-i suhtes, kuid märkis, et on valmis sõlmima blokiga kokkuleppe, kui see on võtnud kohustuse kaotada oma kaubavahetuse puudujääk USA-ga, ostes rohkem Ameerika energiat.

Idee osta USA-st energiakandjaid tariifide vähendamiseks ei ole uus. Peaaegu kohe pärast Trumpi tagasivalimist soovitas von der Leyen alustada läbirääkimisi, et osta rohkem Ameerika veeldatud maagaasi (LNG). Kuid siis ei pakkunud USA vastuseks mingit selgust, kuidas tehing toimuda võiks.

Trump vastas esmaspäeval küsimusele, kas tema globaalsed tollimaksud on läbirääkimiste taktika või püsiv plaan, ebamääraselt: "Võib olla püsivad tollid ja võib olla ka läbirääkimisi, sest on asju, mida vajame peale tollide."