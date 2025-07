Gaza sõjas on hukkunud üle 58 000 palestiinlase

Tsiviilkaitse kõneisik Mahmud Bassal ütles, et 11 inimest sai surma Gaza linnas, kui üht turgu tabas Iisraeli rünnak.

Kümme inimest, nende seas kaheksa last hukkus Gaza sektori keskosas Nuseirati põgenikelaagris, kui veejaotuspunkti tabas Iisraeli droonirünnak.

Iisraeli sõjavägi väitis, et selle rünnaku puhul oli tegemist "tehnilise probleemiga" ning sihtmärgiks olevat olnud üks äärmusrühmituse Hamas liitlase Islamidžihaadi liige.

"Lõhkelaadung kukkus alla mitmekümne meetri kaugusel sihtmärgist. Vahejuhtumit uuritakse," ütles armee avalduses.

Iisraeli õhujõudude teatel on viimase 24 tunni jooksul rünnatud Gaza sektoris rohkem kui 150 "terrorisihtmärki". Palestiina tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et viimase 24 tunni jooksul on Gaza haiglatesse toodud 139 surnukeha, kusjuures hulk ohvreid on endiselt rusude all. See arv on suurim alates 2. juulist ja ministeeriumi andmetel on alates 7. oktoobrist 2023 hukkunute koguarv 58 026.

Gaza ohvrite järsk tõus tuleb ajal, mil Dohas jätkuvad uue relvarahu ja pantvangide üle peetavad läbirääkimised, kusjuures optimism kokkuleppe kiire saavutamise osas on hääbunud.

USA presidendi Donald Trumpi saadik Steve Witkoff ütles teisipäeval, et loodab saavutada kokkuleppele nädala lõpuks.

"Meil oli neli küsimust ja nüüd on pärast kahepäevaseid läbirääkimisi jäänud vaid üks," ütles Witkoff teisipäeval.

Samal päeval arutasid Trump ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Valges Majas Gaza küsimust pikalt, kuid hoolimata Iisraeli ja Hamasi vahelistest läbirääkimistest Dohas on sõdivate poolte vahel endiselt märkimisväärsed lahknevused.