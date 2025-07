Tallinna-Riia rongiliin läks käima üle ootuste menukalt

Aasta alguses avas Elron Tallinna–Riia rongiliini ning kohati on ettevõttel raskusi nõudluse rahuldamisega. Lux Expressi Tartu–Riia ning Tartu–Vilniuse bussiliinidel on aga reisijate arv vahepealsel ajal langenud enam kui veerandi võrra.

Alates jaanuarist saab rongiga sõita Tallinnast läbi Tartu Riiga ja Vilniusesse. Liinil on kohati olnud probleeme nõudluse rahuldamisega, rekordpäevadel on üle saja reisija, rääkis Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

,,Circa pooled reisijatest on Tartu ja Riia vahel ja sõidetakse ka palju Vilniusesse," lausus Ehrenpreis.

,,Lähiajal stardib täiendav ühendus Riia suunal, reedel, laupäeval ja pühapäeval, et kaks ühendust oleks siis Riia suunal, aga tagasi on jätkuvalt see täna toimiv üks ühendus taristu rekonstrueerimistööde ajakavade tõttu," lisas Elroni juhatuse liige.

Eestisse tagasi sõitmine käib jätkuvalt ümberistumisega, sõnas Ehrenpreis. Ta nentis, et Eesti, Läti ja Leedu reisijate tervikstatistikat alles koostatakse.

Eesti Raudtee teatel alustatakse peagi Tartu-Valga raudteeliinil ehitustöid, et rongid saaksid ka seal sõita kuni 160 km/h. Põhilised ehitustööd on planeeritud aastatesse 2025-2026. Ehrenpreisi sõnul sõidavad selle liini rongid Eesti-siseselt mõnevõrra aeglasemalt.

Kuigi katsesõidud on edukalt läbitud, ei oska Ehrenpreis praegu öelda, millal kiirrongid võiksid sõitma hakata.

,,Aga mis on huvitav: me alguses olime skeptilised, et huvitav, kas inimesed päriselt ka soovivad Vilniusesse sõita. Üllatavalt palju on sõitnud kogu liini läbi," märkis Ehrenpreis.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos rääkis, et nende Tartu–Riia ning Tartu–Vilnius liinidel on reisijate arv umbes 20-25 protsenti langenud. Sügisest jäetakse kolme väljumise asemel alles kaks.

Lux Express teenindab Tallinna–Tartu ja Tallinna–Võru liinidel nädalas 20 000, tippajal 25 000 reisijat. Aastas teenindati neil liinidel kokku ligikaudu 850 000 inimest, märkis Roos. Ta lisas, et Tallinna–Riia liinil reisib aastas 170 000–180 000 reisijat.

,,Teadmata seda, millises mahus ja millistel turutingimustel riik kavatseb siis nüüd uute reisirongide kasutuselevõtmisel hakata ise teenust korraldama, puudub meil ka arusaam ja väljavaade, kas sellel turul üleüldse piletitulupõhisel tegevusele kohta on," märkis Roos.

,,Opereerimistegevus, mis rööbastel toimub – see peaks toimuma piletitulupõhiselt," on Lux Express veendunud.

Roos tõdes, et Lux Express pole oma piletihindu rongiliikluse tõttu muutnud.