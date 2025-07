USA kehtestatavad tollid kahjustavad Euroopa ravimitööstust

Taani tootjailt on pärit mitmed USA-s populaarsed ravimid, näiteks diabeediravim Ozempic, mis praeguseks pea kultusliku kaalulangetusravimi kuulsuse on saavutanud. Peale 30-protsendise baastollimaksu, ähvardavad ravimeid aga veel täiendavad tollid. Ekspertide hinnangul ei ole kõige hullemat karta, aga rahule jääda asjade käiguga siiski ei saa.

"Suurem osa ravimeist, mida Taani firmad Ameerikas müüvad, toodetaksegi tegelikult USA-s. Nad ehk põhinevad toormaterjalidel, mida Taanist sinna veetakse ja millest seal valmistatakse lõpptoode. Selles mõttes ei ole need ravimid väga tollitundlikud, aga mõju uued tollid kindlasti avaldavad," sõnas Taani tööstusliidu kaubanduspoliitikajuht Peter Bay Kirkegaard.

Saksamaa ekspertide hinnangul peaksid valitsused ja firmad aga kõrgemate tollidega leppima ning oma tegevust uue reaalsuse kohaselt seadma, sest kõrged tollid on igatahes paremad lõputust ebakindlusest.

"Minu arust inimesed on nüüd nõus leppima kõrgemate tollidega, kuigi need ei ole meeldivad. Peamine on siiski kindlus plaanide osas, aga just täpselt seda meil ei ole. Asjad muutuvad pidevalt ja ma usun, et usaldatavus ja kindlus plaane teha on praegu kõige tähtsamad ja muidugi võimalikult madalad tollid, aga eks me pea ootama ja vaatama, mis läbirääkimiste tulemused on," lausus CMC MARKETS-i turuanalüütik Jochen Stanzl.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz loodab atlandi-ülesele tollivaidlusele peatset lõppu. Merzi hinnangul pole USA aga endale selgelt aru andnud, et Euroopa vastumeetmed tulemata ei jää.

"Aga palun, Ameerika valitsus ei peaks alahindama meie tahet vastata eriliselt kõrgetele tollidele samasuguste meetmetega. Me oleme EL-s valmis. Siiski me loodame läbiräägitud lahendusele ja seepärast olen ma sellele teemale eriti pühendunud, eriti EL-i tasemel," ütles Merz.

Merzi sõnul kavatseb ta tollide küsimuses edaspidigi tihedalt suhelda nii Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni, kui ka USA presidendi Donald Trumpiga.