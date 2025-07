Narvas kaotab keelenõuete tõttu töö 45 õpetajat

Eesti keele eksamile registreerunud 50 Narva õpetajast sooritas eksami edukalt vaid 5. Kolmandik eksamile ei läinudki. Nüüd peavad keelenõuetele mittevastavad õpetajad koolist lahkuma ja nende asemele otsitakse uusi. Narva linnavalitsuse hinnangul probleeme õpetajate leidmisega tekkima ei peaks, sest keeleoskajatest soovijaid jagub. Küsimusi tekitavad aga uute õpetajate kutseoskused.

"Teisisõnu, me loobume inimestest, kellel on pikaajaline pedagoogiline staaž, head aineteadmised ja asemele tuleb väga suur hulk, kes tegelikult ei oma pikka pedagoogilist staaži või ei oma seda üldse. Me alustame justkui Narva haridusega nullist," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Valdav enamus lahkuvatest pedagoogidest oleks võinud veel mõni aasta vene keeles õpetada. Nende lahkumine kiirendab eestikeelsele õppele üleminekut.

"Kokkuvõttes, kui me ei leia enam neid õpetajaid, kes vene keeles saavad õpetada, tuleb üle minna nendele õpetajatele, kes õpetavad eesti keeles. Me oleme jõudnud sellisesse ootamatusse, aga tegelikult ootuspärasesse seisu, kus inimest, kes õpetab eesti keeles, on kergem leida," lausus Raik.

Keeleeksamil läbikukkunud õpetajate tööleping saab läbi augustis. Töötukassa hinnangul on õpetajatel võimalus eesti keelt õppides kooli tagasi pääseda või mõni mu töökoht leida.

"Kõik tööd, mis on inimestega ja suhtlemisega seotud, sotsiaalsed oskused on väga olulised. Tegelikult päris palju inimesi ei saa just sellepärast tööle, et nad ei oska suhelda. Ma siiski eeldan, et suurem osa õpetajatest oskab," sõnas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Praegu on töötukassa Ida-Viru osakonnas arvel ligi paarsada õpetajat.