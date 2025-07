Balti kaitseministrid kohtusid USA kolleegi Pete Hegsethiga

Trumpi administratsioon on tänaseks ametis olnud kuus kuud.

"Ameerika Ühendriikidel on palju kohustusi üle kogu maailma, sealhulgas oma kodumaa kaitsmine ja sõja ärahoidmine Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Seetõttu on Euroopa juhtroll teie enda kontinendi kaitses olulisem kui kunagi varem. Teie jõupingutused uutesse sõjalistesse võimetesse investeerimisel on otsustava tähtsusega rünnakute heidutamiseks ja valmisoleku tõstmiseks. Siit kõnepuldist, siit hoonest, tahan ma tunnustada teie juhtrolli, nagu mainisin kohtumisel, viis protsenti kaitsekulutuste eesmärgi saavutamisel, mitte aastate pärast, vaid teil kõigil juba 2026. aastaks," rääkis Hegseth.

"Ameerika Ühendriigid on endiselt täielikult pühendunud NATO-le ja koos saavutame Euroopas rahu läbi tugevuse, luues tingimused Ukrainas läbirääkimiste teel saavutatud püsiva rahu saavutamiseks, kehtestades jätkusuutliku heidutuse ning suurendades liitlaste võimekust ja koostalitlusvõimet," ütles ta.

Samuti tänas kaitseminister kaitseministreid rahvusvaheliste õppuste korraldamise eest, mis tugevdavad kollektiivset valmisolekut.

"Mul on ka hea meel, et meie paigutatud HIMARS-id on saanud teie vägesid enne teie enda HIMARS-varustuse saamist väljaõppel aidata," ütles ta.

"See koostöö kiirendab meie võimet kaitsta riike võimekate süsteemidega," lisas Hegseth.

Pevkur ütles Washingtonist ERR-ile, et USA sõjaline kohalolek Euroopas on koostöös NATO-ga ülevaatamisel.

"Fakt on see, et Euroopa riigid peavad tegema rohkem. Ja see kokkulepe Haagis saavutati, et kogu NATO-üleselt jõutakse viie protsendini kaitsekuludega. Mis puudutab Ameerika Ühendriikide väe hoiakut gobaalselt, siis see on hetkel üle vaatamisel. Ja kaitseminister Hegseth kinnitas, et seda ei tehta kuidagi üllatuslikult Euroopale, et nüüd ühel hommikul me ärkame üles ja siis Ameerika Ühendriigid ütlevad, et selline saab olema nende väe hoiak Euroopas. Seda tehakse koostöös, seda tehakse koostööd Euroopa vägede ülemjuhatajaga ja NATO peakontoriga. Täpsemaid numbreid võib näha sügise jooksul. Väga kiiresti sellega edasi ei liiguta. Aga fakt on see, et Ameerika Ühendriikide tähelepanu läheb rohkem Indo-Hiina piirkonda," lausus Pevkur.

"Me peame arvestama, et Euroopast läheb vähemaks. Kuidas täpselt, sellele täna kaitseminister Hegseth täna vastata ei osanud. Meie sõnum talle loomulikult oli see, et Ameerika Ühendriigid aitavad meil ühiselt Venemaad ohjeldada, Venemaad heidutada ja selleks, et see heidutus oleks tõhus, peavad olema nii-öelda silmamunad vastakuti, ehk sa pead olema seal, kus on oht," lisas Pevkur.