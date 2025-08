USA saadab Vene ähvarduste tõttu kaks allveelaeva sobivatesse piirkondadesse

"Lähtudes Venemaa endise presidendi Dmitri Medvedevi äärmiselt provokatiivsetest avaldustest, olen andnud korralduse paigutada kaks tuumaallveelaeva sobivatesse piirkondadesse, igaks juhuks, kui need rumalad ja õhutavad avaldused on midagi enamat," postitas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Sõnad on väga tähtsad ja võivad sageli viia ettenägematute tagajärgedeni. Loodan, et see pole üks neist juhtumitest," lisas ta.

Trump ei täpsustanud, kas teele saadetakse tuumaallveelaevad või tuumarelvadega allveelaevad. Ta ei öelnud, kuhu alused saadetakse.

USA president ei täpsustanud ka seda, milline Medvedevi kommentaar pani teda reageerima.

Medvedev ähvardas esmaspäeval Trumpi sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud postituses sõjaga.

"Trump mängib Venemaaga ultimaatumimängu: 50 päeva või 10. Ta peab meeles pidama kahte asja: 1. Venemaa ei ole Iisrael ega isegi mitte Iraan. 2. Iga uus ultimaatum on ähvardus ja samm sõja suunas," kirjutas Medvedev.

Trump vastas neljapäeval Medvedevile.

"Mind ei huvita, mida India Venemaaga teeb. Nad võivad koos oma surnud majandused hävitada. Me oleme Indiaga väga vähe äri ajanud, nende tariifid on liiga kõrged, ühed maailma kõrgemad. Venemaa ja USA ei aja äri peaaegu üldse. Seega jätkame nii ja ütleme Venemaa endisele presidendile Medvedevile, kes läbi kukkus ja peab end endiselt presidendiks, et ta oma sõnu jälgiks. Ta siseneb väga ohtlikule alale," kirjutas Trump oma suhtlusvõrgustikus Truth Social.

Trump postitas oma sotsiaalmeediasse ka teate, et temale teadaolevate andmete kohaselt on sel kuul hukkunud Ukraina-Venemaa sõjas 20 000 Vene sõdurit.

"Venemaa on aasta algusest kaotanud 112 500 sõdurit. See on palju ebavajalikku SURMA!" sõnas Trump.

Ühtlasi tõi ta välja, et Ukraina on alates 1. jaanuarist 2025 kaotanud umbes 8000 sõdurit, mis ei hõlma seni teadmata kadunud inimesi.

"See on sõda, mis poleks kunagi tohtinud toimuda – see on Bideni sõda, mitte "TRUMPi" sõda. Ma olen siin lihtsalt selleks, et näha, kas suudan selle peatada!" lisas president oma postituses.