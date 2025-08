Meedia: Netanyahu kaalub Gaza sektori täielikku hõivamist

Netanyahu teatas, et kutsub kokku sõjakabineti, et arutada ettepanekuid jätkata sõda Hamasi vastu. Iisraeli meedia teatas, et Netanyahu kaldub sõja laiendamise või isegi kogu Gaza sektori hõivamise poole, vahendas The Times.

Iisraeli kaitsevägi on varem vältinud sisenemist Gaza keskosa teatud piirkondadesse, sealhulgas laagritesse, kus eeldatavasti hoitakse pantvange.

Samal ajal kasvab riigis surve sõja lõpetamiseks. Esmaspäeval ärgitasid ligi 600 Iisraeli endist julgeolekuametnikku USA presidenti Donald Trumpi survestama Iisraeli valitsust lõpetama sõda Gaza sektoris.

"Meie professionaalse hinnangu kohaselt ei kujuta Hamas endast enam Iisraelile strateegilist ohtu," kirjutasid endised ametnikud esmaspäeval meediaga jagatud avalikus kirjas

Teiste seas kirjutasid kirjale alla kolm Mossadi endist juhti ja viis endist Shin Beti juhti. Allakirjutanute seas on ka kolm endist kaitsejõudude staabiülemat

"Algul oli see sõda õiglane kaitsesõda, ent kui olime saavutanud kõik sõjalised eesmärgid, lakkas see olemast õiglane sõda. See viib Iisraeli riigi oma identiteedi kaotamiseni," ütles julgeolekuameti Shin Bet endine direktor Ami Ayalon.

Mossadi endine juht ja Netanyahu kriitik Tamir Pardo ütles, et riik on lüüasaamise äärel.

Iisrael jätkab samal ajal Gaza pommitamist. Hamasi juhitud tervishoiuministeerium teatas, et esmaspäeval hukkus Iisraeli õhurünnakutes 40 palestiinlast. Lääneriigid leiavad, et Gazasse jõuab liiga vähe humanitaarabi.

Hamas ei ole seni Iisraeli relvarahu tingimustega nõustunud. Eelmisel nädalal avaldas Hamas provokatiivsed videolõigud Gazas hoitavatest pantvangidest. Ühes videolõigus kaevab alatoidetud pantvang endale hauda, palub oma vabastamist ning kritiseerib Netanyahut. Pantvangide lähedased nõuavad nüüd sõja lõpetamist.

Netanyahu ise palus eelmisel pühapäeval Rahvusvahelise Punase Risti Komiteelt abi Gazas kinnipeetavatele pantvangidele toidu ja meditsiiniabi toimetamiseks. Hamas väitis, et võib abi toimetada pantvangidele, kui Iisrael avab humanitaarabi koridorid.