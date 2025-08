Politico: Poolat ootab ees aastaid kestev poliitiline ummikseis

Poola valitud president Karol Nawrocki astub kolmapäeval ametisse ning veebiväljaanne Politico toob välja, et see pole peaminister Donald Tuski jaoks tore päev. Paremtsentristliku valitsuse juht Tusk peab järgnevatel aastatel rinda pistma rahvuskonservatiivse riigipeaga.

Poola viimased presidendivalimised võitis napilt rahvuskonservatiivist ajaloolane Karol Nawrocki, pärast seda võitis Tuski Euroopa-meelne koalitsioonivalitsus aga usaldushääletuse.

Tusk otsustas usaldushääletuse algatada, kui tema kodupartei kandidaat sai 1. juunil peetud presidendivalimiste teises voorus lüüa Nawrockilt. Presidendivalimiste tulemus seadis toona kahtluse alla valitsuse tuleviku, kuna valitsuse suhtes vaenulik president saab selle tööd vetoõigust kasutades takistada.

Tusk jäi aga ametisse ning sel nädalal astub ametisse ka Nawrocki. Politico hinnangul on neil riigisiseste reformide osas vastandlikud seisukohad, seega on järgnevatel aastatel oodata peaministri ja presidendi vastasseisu.

"Parempoolse opositsioonikandidaadi presidendivalimiste võit on radikaalselt muutnud Poola poliitilist dünaamikat, takistades liberaal-tsentristliku koalitsioonivalitsuse plaane oma reformikava ümber seadistada," ütles Poola poliitika ekspert ja Sussexi ülikooli professor Aleks Szczerbiak.

Nawrocki võtab ameti üle Andrzej Dudalt, viimane loopis juba Tuski valitsuse tegevusele kaikaid kodaratesse. Duda oli samuti suurima opositsioonijõu, konservatiivne Õiguse ja Õigluse (PiS) esindaja.

Nawrocki lubas aga võtta valitsuse suhtes veelgi jõulisema hoiaku. Ta tahab näidata, et valitsus on ebaefektiivne ning tagada, et PiS naaseb 2027. aasta valimiste järel valitsusse.

Varssavis asuva SWPS-i ülikooli politoloog Ben Stanley eeldab, et Poolat ootab ees kaheaastane Nawrocki ja Tuski vastasseis.

Tusk on juba vihjanud, et on valmis Nawrockiga mõõtu võtma. Hiljuti astus ametisse uus justiitsminister Waldemar Żurek, viimane võttis ette PiS-i poolt ametisse määratud kohtunikud. Nawrocki on aga nimetanud Tuski halvimaks peaministriks alates 1989. aastast.

"Nawrocki tahab kindlasti valitsuse keerulisse olukorda panna, esitades ettepanekuid, mis on kooskõlas valitsuse varasemate lubaduste või eesmärkidega, kuid mida pole suudetud ellu viia," ütles Stanley.

Samas leiavad nii Nawrocki kui ka Tusk tõenäoliselt julgeolekut puudutavates küsimustes ühise keele. Mõlemad on nõus, et Venemaa kujutab endast riigile ohtu. Nad mõistavad, et peavad riigikaitsega seotud küsimustes tegema koostööd.

"Me mõlemad mõistame, et Poola huvides on, et riigiasutused, olenemata sellest, kas nad üksteist toetavad või mitte, teeksid olulistes küsimustes koostööd," märkis juunis Tusk.

Ka Nawrocki ütles juunis, et püüab muuta julgeolekuga seotud teema kõiki poolakaid ühendavaks küsimuseks.