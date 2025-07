Ghislaine Maxwell pöördus Trumpi poole ja palub end vanglast välja lasta

Seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud Ghislaine Maxwell kannab 20-aastast vanglakaristust ja palub nüüd enda vabastamist. Maxwell pöördus seetõttu USA ülemkohtu ja presidendi poole ning väidab, et temast on tehtud patuoinas.

USA kohus mõistis 2021. aastal Maxwelli seksuaalkuritegudes süüdi. 2022. aastal määras kohus talle karistuseks 20-aastase vangistuse.

Prokuröride sõnul osales Maxwell kümme aastat skeemis, mis aitas ärimehel Jeffrey Epsteinil alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitada. Epsteini endine tüdruksõber pani kuriteod toime aastail 1994–2004.

Maxwell palub nüüd USA ülemkohtult ja president Trumpilt leebemat karistust ning taotleb enda vabastamist vanglast. Maxwell on pikalt väitnud, et tema 2021. aasta süüdimõistev otsus tuleks 2007. aasta kokkuleppe tõttu tühistada.

See kokkulepe lubas Epsteini kaasosalistele puutumatuse. Maxwell on ainus inimene, kes on Epsteini kuritegude tõttu süüdi mõistetud.

Trump viibis esmaspäeval Šotimaal, kus ajakirjanikud küsisid talt, kas ta kaalub Maxwellile armu andmist.

"Keegi pole mult selle kohta küsinud. See on uudistes, aspekt selle kohta, aga praegu oleks sellest rääkimine kohatu," vastas Trump.

Trumpilt küsiti sama küsimust ka eelmisel nädalal. Trump keeldus toona seda võimalust välistamast, öeldes, et tal on õigus talle armu anda.

Eelmisel nädalal külastas Maxwelli USA justiitsministri asetäitja Todd Blanche. Mitmed õiguseksperdid arutlevad nüüd, et Maxwell soovib sõlmida tehingut. President võib siis talle vastutasuks soodsa tunnistuse eest armu anda. Selline tunnistus kujutaks siis Trumpi paremas valguses ning heidaks varju tema vastastele, vahendas The Telegraph.

Trump ja Maxwell suhtlesid 1980. aastatel ning mõlemal olid tihedad sidemed toonase New Yorgi ärieliidiga.

Trump on korduvalt öelnud, et lõpetas suhtlemise Epsteini ja Maxwelliga ammu enne seda, kui nende kuritegelik tegevus päevavalgele tuli. Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Trump ütles toona, et ta pole Epsteiniga juba umbes 15 aastat rääkinud.