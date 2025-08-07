Valitsus alustab riigieelarve aruteludega 26. augustil

Valitsus alustab tuleva aasta riigieelarve aruteludega 26. augustil, kui toimub eelarve aluseks oleva majandusprognoosi tutvustus.

Rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi tutvustavad 26. augusti pressikonverentsil ministeeriumite ühishoone pressiruumis rahandusminister Jürgen Ligi, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, ütles ERR-ile rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Anna-Liisa Villmann.

Valitsus alustab 26. augustil eelarvearuteludega ja 24. septembril valitsuse istungil on plaanis heaks kiita 2026. aasta riigieelarve eelnõu ja kinnitada riigi eelarvestrateegia (RES) 2026–2029, lisas Villmann.