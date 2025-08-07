X!

Ossinovski: alkohoolikute asemel tuleks silma alt ära viia alkopoed

Foto: Priit Mürk/ERR
Suviste ilmadega Tallinna tänavatele ja pinkidele kogunevad alkoholi kuritarvitajad on sümptom sellest, et Eesti ühiskonnas on alkoholipruukimisega laiem probleem, ütles Tallinna linnapea ja endine sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski (SDE) Vikerraadios.

"Kui ühiskonnas alkoholi tarvitamine on kõrge, siis ka teatud hulk nendest inimestest jõuavad lõpuks sellisesse faasi, et nad on niivõrd alkoholisõltuvuses, et joomine algab kohe poe ukse ees," sõnas meer.

"See on suurem sotsiaalne probleem. Loomulikult on riigi terviklik alkoholipoliitika sotsiaalministeeriumi kureerida ja loomulikult nemad peavad selle nimel ka pingutama. Konkreetsete inimeste puhul loomulikult enam ennetuslikud meetmed tulemust ei anna, ainus, mis sisuliselt aidata saab, on alkoholiravi," rääkis linnapea.

Ossinovski meenutas, et aastatel 2015-2018, kui tema oli tervise- ja tööminister, loodi alkoholitarvitajatele tasuta ravisüsteem.

"See on ka täna Tallinnas olemas. Neid kohti on puudu. Loomulikult see vajadus on suurem, aga põhimõtteliselt inimestel on võimalik abi saada. Nüüd linn tegeleb sellega põhiliselt tõesti korrakaitselises kontekstis koostöös politseiga," rääkis Ossinovski.

"Aga loomulikult, kui ilmad on ilusad, siis ikka inimesed kogunevad ja alkoholi pruugivad ja tihtipeale kogustes, kus nad edasi käituvad ebaadekvaatselt. See on meie ühiskondlik reaalsus," nentis Ossinovski.

Alkoholitarvitajate peletamist pinkide äravõtmisega Ossinovski ei poolda.

"Siis nad seavad ennast natuke kaugemale sisse, täpselt samamoodi. See tundub lihtne lahendus ja selliseid ettepanekuid linnakodanikud ka teevad, aga eks sellega võetakse ju need pingid ära ka kõikidelt teistelt inimestelt, kes neid võiksid kasutada muul ajal," ütles meer.

Lahendustest rääkides ütles Ossinovski, et üks kõige kättesaadavamaid teenuseid Eesti vabariigis on alkoholipood.

"Neid on meil iga nurga peal sõna otseses mõttes. Linn on teinud ettepaneku riigile taastada alkoholi litsentsisüsteem, sest hetkeseisuga meie väga liberaalses vabariigis on niimoodi, et ükskõik milline pood esitab majandustegevuse registrisse teate, et tema hakkab nüüd napsi müüma ja siis võib ta seda tegema hakata. Kohalikul omavalitsusel puudub igasugune hoob seda küsimust reguleerida," sõnas Ossinovski.

"Miks me peaksime Kristiine keskusest pingid ära viima, kui võiksime seal loobuda alkoholipoest, mis sotsiaalset probleemi tekitab," ütles linnapea.

Ossinovski selgitas, et alkoholi müügipunktide hulka võiks vähendada ja laiaulatuslikumat koondumist kokku tõmmata.

"Teine asi, mida linn siiani tükk aega ei teinud, aga nüüd me oleme hakanud sellel suvel süsteemselt tegema, on tõhusam järelevalve kõrtside osas, mis on seotud avaliku korra rikkumisega valdavalt vanalinnas, aga tegelikult mitte ainult ka ka nii-öelda magalates on selliseid keldribaare, kus toimub sarnast tüüpi tegevus. Oleme juba teinud vanalinnas erinevatele kõrtsidele ettekirjutusi," rääkis linnapea.

Mõnedel linnakodanikel on pinnuks silmas ka teismeliste kogunemised Tammsaare pargis.

"Kaks aastat tagasi oli kogunemispaigaks Musumägi, eelmisel aastal oli Kanutiaed. Nüüdseks on see Tammsaare park. Sellel liikumisel on oma selge põhjus. Musumäele pärast rekonstrueerimist paigaldati korralik valgustus ja pandi üles politseikaamerad. Sõitsime politseipatrulliga sealt läbi, ja seal ei olnud ühtegi inimest, sellepärast noored saavad aru, et nad on politsei pilgu all. Siis nad kolisid Kanuti aeda, politsei võttis ka selle koha siis suurema järelevalve alla, sealt on nüüd siis kolitud järgmisesse kohta," rääkis linnapea.

"Tammsaare parki tuleb ka panna rohkem valgustust ja kaameraid ja küll nad siis liiguvad sealt ära, aga loomulikult ei ole kellelgi mingit kahtlust, et nad liiguvad siis järgmisesse kohta mõnes Tallinna kesklinna haljasalal," rääkis Ossinovski.

Toimetaja: Mari Peegel

