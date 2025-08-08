USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

Maduro seisab silmitsi föderaalsete narkokaubanduse süüdistustega.

"Neljapäeval kuulutasid justiitsministeerium ja välisministeerium välja 50 miljoni USA dollari suuruse autasu informatsiooni eest, mis viib Nicolás Maduro vahistamiseni," kinnitas justiitsminister Pam Bondi sotsiaalmeediapostituses.

Eelmine pearaha määrati jaanuaris ja see oli 25 miljonit USA dollarit.

Venezuela režiim nimetas neljapäeval haletsusväärseks ja naeruväärseks seda, et Ühendriigid kahekordistasid Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini.

"See haletsusväärne "pearaha"... on kõige naeruväärsem suitsukate, mida me kunagi näinud oleme," seletas Venezuela välisminister Yván Gil.