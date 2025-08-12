Guzanova kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tallinnas

"Toiduainete käibemaksu langetamine nõuab poliitilist otsust, mis saab teoks ainult siis, kui selle nimel võitleb tugev meeskond. Ainult tõsiseltvõetava erakonna abil on lootus seadust muuta. Keskerakond on pikka aega soodsama toiduhinna eest seisnud ja riigikogus korduvalt vastava eelnõu menetlusse andnud ning tundub loogiline, et ühendame selles tegevuses jõud," lausus Jana Guzanova, kelle rahvaalgatus langetada toiduainete käibemaksu kogus ligi 100 000 allkirja, mis on enim allkirju saanud rahvaalgatus Eestis.

"Hiljuti läbi viidud küsitlusest selgub, et 84 protsenti Eesti inimestest ja 97 protsenti Keskerakonna valijatest toetab toidukaupade käibemaksu alandamist. Selleks, et toit ei muutuks luksuskaubaks, on enamikes Euroopa Liidu riikides käibemaksu langetatud ja sama teed võiks minna ka Eesti," lisas Jana Guzanova.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul tõestas Jana Guzanova, et ka üks inimene, kellel on tugev ühiskondlik närv ja siiras soov muutusi ellu viia, saab väga palju ära teha. "Tema julgus on kindlasti eeskujuks paljudele teistele Eesti inimestele. Niivõrd suur toetus näitab, et kõrged toiduhinnad mõjutavad järjest rohkem perede toimetulekut ja suurendavad majanduslikku ebakindlust," nentis Mihhail Kõlvart.

"Toiduainete hinnatõusul ei näi lõppu tulevat, juulis kallines toit rohkem kui 9 protsenti," jätkas Keskerakonna juht. "Reformierakonna valitsus ei näi mõistvat, et toit kuulub inimeste esmavajaduste hulka ja see peab olema kättesaadav. Selle asemel, et kaotada automaks ja langetada toiduainete käibemaksu, mis parandaksid eelkõige madalapalgaliste inimeste toimetulekut, kavandab valitsus jõukamaid soosivat ja 500 miljonit eurot maksma minevat tulumaksureformi. Keskerakond jätkab koostöös Jana Guzanovaga igal tasandil võitlust, et tagada inimestele parem ligipääs esmavajalikule toidule ja vähendada majanduslikku ebavõrdsust."