Trumpi ja Putini kohtumine toimub Anchorage'is asuvas sõjaväebaasis

Donald Trump 2019. aastal Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis
Donald Trump 2019. aastal Elmendorf-Richardsoni sõjaväebaasis
USA president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini tippkohtumine toimub Alaskal Anchorage'i linnas asuvas sõjaväebaasis, kirjutab CNN.

Kahe riigijuhi kohtumiseks paiga leidmine valmistas USA ametnikele raskusi, kuna suvi on Alaskal turismihooaja tippaeg ja tingimustele vastavaid kohti on väga vähe.

Tippkohtumise korraldajad jõudsid järeldusele, et ainus vastuvõetavate võimalustega linn Alaska osariigis on Anchorage. Ajaloolise kohtumise turvanõuetele vastas vaid linna põhjaservas asuv Elmendord-Richardsoni sõjaväebaas.

Kaks Valge Maja ametnikku kinnitasid, et just selles baasis toimub reedel ajalooline kohtumine kahe presidendi vahel. Tegemist on esimese korraga enam kui nelja aasta jooksul, mil USA ja Venemaa juhid kohtuvad.

Tippkohtumise korraldamine on suures osas veel pooleli. USA välisminister Marco Rubio ja Vene välisminister Sergei Lavrov arutasid teisipäeval kohtumise ettevalmistamist, teatas Venemaa välisministeerium.

Tavaliselt eelnevad sellistele kõrgete panustega tippkohtumisele ulatuslikud läbirääkimised päevakorra ja võimalike tulemuste üle. Trump ise on aga öelnud, et võtab kohtumist kui tunnetuse saamist teise osapoole suhtes, ilma eriliste ootusteta edusammude osas.

Rubio rääkis teisipäeval antud raadiointervjuus, et Trump tahab Putiniga silmast silma kohtuda, et temast paremini aru saada. Sel aastal toimunud viis telefonivestlust ei olnud tema sõnul piisavad Venemaa juhi kavatsuste kindlakstegemiseks.

Trumpi administratsioon ja Kreml jõudsid pärast pikka kulisside taga toimunud arutelu kokkuleppele, et tippkohtumise toimumispaigaks saab Alaska, ütlesid asjaga kursis olevad isikud. Sobivaid kohti kohtumiseks oli nende sõnul vähe, eriti arvestades Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 2023. aastal välja antud vahistamismäärust Putini suhtes seoses sõjakuritegude süüdistusega.

Süüdistuse tõttu keeldus Venemaa kohtumisest Euroopas — isegi sellistes linnades nagu Viin või Genf, kus USA ja Venemaa juhid on kohtunud juba külma sõja ajast. Kuigi Putin ise pakkus Araabia Ühendemiraate kui "täiesti sobivat" asukohta, lootsid Valges Maja ametnikud vältida järjekordset pikka reisi Lähis-Itta pärast Trumpi maikuu visiiti.

Lõpuks taandus toimumispaiga valik Ungari ja USA vahele, ütlesid kaks USA ametnikku. Ungari peaminister Viktor Orbán on lähedastes suhetes nii Trumpi kui ka Putiniga.

USA ametnikud olid rahul ja mõnevõrra üllatunud, kui Vene president nõustus kohtuma Ühendriikide pinnal — seda enam, et tegu on alaga, mis kunagi kuulus Vene impeeriumi koosseisu.

"Ma arvan, et see on väga lugupidav, et Venemaa president tuleb meie riiki, selle asemel et meie läheksime tema riiki või isegi mingisse kolmandasse kohta," ütles Trump sel nädalal.

Samas langes ka toimumispaik kriitika alla.

"Ainus parem koht Putinile oleks see, kui tippkohtumine toimuks Moskvas," ütles Trumpi endine riiklik julgeolekunõunik John Bolton, kes läks Trumpiga tema esimesel ametiajal tülli. "Seega on juba ainuüksi kohtumise asukoht, minu arvates, suur võit Putinile."

Varasemad kohtumised

Viimati kohtus USA president, toona ametis olnud Joe Biden, Venemaa presidendiga 2021. aastal Genfis toimunud tippkohtumisel, mille kuupäev ja toimumiskoht teatati kolm nädalat ette. Ametnike vahel algas planeerimine juba mitu kuud enne seda.

Biden, kes viibis nädalasel visiidil Euroopas, veetis kohtumise eelnenud päevad pingsalt ettevalmistudes, konsulteerides kõrgete nõunikega ja pühendades hommikud vestluse võimalike suundade analüüsimisele ja Putini käikude ette nägemisele. Ta konsulteeris teiste juhtidega, sealhulgas Saksa kantsleriga, et saada nõuandeid, kuidas läheneda kurikuulsalt kavalale Venemaa juhile.

2018. aastal, oma esimesel ametiajal kohtus Trump Putiniga silmast silma Helsinkis. CNN märgib, et kohumise lõpp oli märkimisväärne, kuna Trump võttis Vene sekkumises USA presidendivalimistesse hoopis Putini, mitte USA luuureagentuuride seisukoha.

Trump kohtus Putiniga ka 2017. aastal Hamburgis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: CNN

