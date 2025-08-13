X!

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
President Donald Trump kritiseeris meediakajastust oma eelseisva kohtumise kohta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Alaskal. Ühtlasi teatas Trump, et kõneleb peatselt Euroopa riigijuhtide ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

USA president Donald Trump vastas analüütikute muredele, kes väidavad, et tema tippkohtumine Venemaa riigijuhi Vladimir Putiniga võib lõppeda Kremlit soosiva tulemusega. Trump ütles oma Truth Sociali postituses, et säärased teated pärinevad väga ebaõiglaselt meedialt, nimetades analüütikuid ja eksperte vallandatud luuseriteks. Ühtlasi viitas ta endisele riikliku julgeoleku nõunikule John Boltonile.

"Nad on haiged ja ebaausad inimesed, kes ilmselt vihkavad meie riiki, aga see pole oluline, sest me võidame kõiges," sõnas Trump.

USA presidendi kohtumine Putiniga toimub reedel Alaskal, kus Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei osale, mis on tekitanud hirmu, et Kiievit võidakse sundida sõlmima ebasoodsat rahulepingut.

President Trump teatas kolmapäeval sotsiaalmeedia postituses, et räägib peatselt Euroopa juhtidega eelseisvast kohtumisest Putiniga.

"Räägin Euroopa juhtidega varsti. Nad on suurepärased inimesed, kes tahavad näha kokkuleppe saavutamist," kirjutas Trump Truth Sociali postituses.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles kolmapäeval, et sanktsioonid või teisesed tariifid võivad suureneda, kui Trumpi kohtumine Putiniga ei lähe hästi, kutsudes ka Euroopa juhte üles sanktsioone rakendama.

"Ta teeb president Putinile selgeks, et kõik variandid on laual," ütles Bessent Bloomberg Televisionile antud intervjuus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, CNN

