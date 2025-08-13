Neljapäeval kerkib õhusoe 25 kraadi lähedale

Läänemere ümber valitses kolmapäeval mõnus suveilm ja seda ka neljapäeval. Kõrgrõhkkonna põhibaasiks saab Läti, aga serv sirutub Eesti ja Soome õhuruumi, läänes üle mere Rootsi. Pikemaks veniva öö jooksul tekib udulaamasid ja õhk jahtub mõned kraadid alla 10 kraadi piiri. Päeval areneb valgeid pilverünki, aga need enamasti sadu ei anna. Õhusoe kerkib 25 kraadi lähedale.

Eelolev öö on enamasti selge, aga mitmel pool udulaamadega. Tuul nõrgeneb, vaid põhjarannikul on öö hakul läänekaare tuule puhanguid 11 m/s. Õhutemperatuuri miinimumid langevad 7 kuni 8 kraadini, rannikul püsivad 15 kraadist kõrgemal.

Hommik on selge taeva, aga kohati udune. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Päeval on arenevaid pilverünki, aga suuremat sadu neist ei tule. Üksik vihmarabin siiski välistatud pole. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja kuni 24 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Tuul on tasane. Õhutemperatuur on 20 kraadi ümber.

Reede tuleb südasuviselt soe. Lisandub pilvi, aga mandril saab sajuta läbi. Saartele jõuavad pärastlõunal vihmahood ja äike, mis siis õhtul mandrile liiguvad.

Laupäeva öö on hoovihma ja äikesega. Päeval taandub tihedam sadu itta ja on üksikuid vihmarabinaid. Lõõtsub tugev loodetuul ja õhusooja napilt 20 kraadi.

Pühapäeva muudab madalrõhulohk vihmaseks, tuuliseks ja jahedaks.

Uue nädala alguses on sajuhooge hõredamalt ja harvem. Õhusooja veidi üle 20.