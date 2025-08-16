Sõõrumaa on Reformierakonna esinumber Tallinnas Haaberstis

Reformierakond teatas juuli lõpus, et nende Tallinna linnapeakandidaat on Maris Lauri.

Laupäeval avalikustas Reformierakond kogu valimisnimekirja. Esimest korda kandideerivad teiste seas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, Bolti arendusjuht Henri Arras, kunstiteadlane Harry Liivrand, Eesti noorteühenduse liidu juht Kaarel Taimla ja haridusvaldkonna ettevõtja Maria Rahamägi-Suits. Kokku kandideerib Tallinnas Reformierakonna nimekirjas 105 inimest.

Haaberstis on nimekirja eesotsas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, riigikogu liige Luisa Rõivas ning Tallinna linnavolikogu esimees ja Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi. Kesklinnas mitmekordne minister ja praegune riigikogu liige Maris Lauri, endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ning riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Kristiines juhivad nimekirja rahandusminister Jürgen Ligi, endine Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga.

Lasnamäel on esinumbriks sotsiaalminister Karmen Joller, talle järgnevad endine abilinnapea Viljar Jaamu ning riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Valdo Randpere.

Mustamäel on nimekirja eesotsas kaitseminister Hanno Pevkur ning riigikogu liikmed Vilja Toomast ja Maria Jufereva-Skuratovski. Nõmmel Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ning riigikogu liige Eerik-Niiles Kross.

Pirital kultuuriminister on esinumbriks Heidy Purga, talle järgnevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning endine linnaosa vanem Doris Raudsepp.

Põhja-Tallinnas pikaaegne sotsiaalkaitseminister ja praegune riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Signe Riisalo, endine kliimaminister ja praegune riigikogu keskkonnakomisjoni juht Yoko Alender ja riigikogu liige Hanah Lahe.