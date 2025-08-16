X!

Sõõrumaa on Reformierakonna esinumber Tallinnas Haaberstis

Eesti
Reformierakond tutvustas Tallinna esinumbreid ja valimisprogrammi
Vaata galeriid
45 pilti
Eesti

Reformierakond avalikustas laupäeval kohalike valimiste Tallinna nimekirja. Varem erakonna linnapeakandidaadiks välja pakutud ettevõtja Urmas Sõõrumaa on Reformierakonna esinumber Haaberstis.

Reformierakond teatas juuli lõpus, et nende Tallinna linnapeakandidaat on Maris Lauri.

Laupäeval avalikustas Reformierakond kogu valimisnimekirja. Esimest korda kandideerivad teiste seas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, Bolti arendusjuht Henri Arras, kunstiteadlane Harry Liivrand, Eesti noorteühenduse liidu juht Kaarel Taimla ja haridusvaldkonna ettevõtja Maria Rahamägi-Suits. Kokku kandideerib Tallinnas Reformierakonna nimekirjas 105 inimest. 

Haaberstis on nimekirja eesotsas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, riigikogu liige Luisa Rõivas ning Tallinna linnavolikogu esimees ja Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi. Kesklinnas mitmekordne minister ja praegune riigikogu liige Maris Lauri, endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ning riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. 

Kristiines juhivad nimekirja rahandusminister Jürgen Ligi, endine Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga.

Lasnamäel on esinumbriks sotsiaalminister Karmen Joller, talle järgnevad endine abilinnapea Viljar Jaamu ning riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Valdo Randpere. 

Mustamäel on nimekirja eesotsas kaitseminister Hanno Pevkur ning riigikogu liikmed Vilja Toomast ja Maria Jufereva-Skuratovski. Nõmmel Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ning riigikogu liige Eerik-Niiles Kross. 

Pirital kultuuriminister on esinumbriks Heidy Purga, talle järgnevad energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning endine linnaosa vanem Doris Raudsepp.

Põhja-Tallinnas pikaaegne sotsiaalkaitseminister ja praegune riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Signe Riisalo, endine kliimaminister ja praegune riigikogu keskkonnakomisjoni juht Yoko Alender ja riigikogu liige Hanah Lahe. 

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

14:34

Karis: seda, mida sooviti, ei saavutatud

14:27

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

14:26

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

14:23

Sõõrumaa on Reformierakonna esinumber Tallinnas Haaberstis

14:16

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

14:10

Euroopa juhid kinnitasid Trumpi-Putini kohtumise järel toetust Ukrainale

14:05

Arvustus. Kaunikesti kestlik varalaegas

13:46

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin Uuendatud

13:42

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.08

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

14:26

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

15.08

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

13:46

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin Uuendatud

15.08

Lavrov: Venemaa läheb tippkohtumisele selgete seisukohtadega

15.08

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

13:42

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

15.08

Koolipäeva alguse hilisemaks nihutamine tekitas Võrus segadust

15.08

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15.08

Stockholm palub elanikel kuumalaine tõttu veetarbimist piirata

ilmateade

loe: sport

14:46

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

14:16

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

loe: kultuur

14:05

Arvustus. Kaunikesti kestlik varalaegas

12:02

Galerii: lõppesid mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

11:35

Vabaduse päevik #1: Mari-Liis Lille "Sisekliima" on teravust kaotamata humoorikas

10:31

Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

loe: eeter

14:27

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

11:55

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

10:31

Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

15.08

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

Raadiouudised

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

15.08

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo