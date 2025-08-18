USA president Donald Trump tegi ööl vastu esmaspäeva taas Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina suhtes kriitilise avalduse, milles pani vastutuse sõja lõpetamise eest Kiievile. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles aga Washingtoni saabudes, et Ukraina jagatud jõud USA ja Euroopaga võiks Venemaad rahule sundida.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 18. augustil kell 8.35:

- Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale;

- Zelenski: meie jagatud jõud USA ja Euroopaga sunnib Venemaad rahule;

- Rubio: USA ja partnerid arutavad Ukrainale antavaid julgeolekutagatisi;

- Vene diplomaat: Moskva vajab samuti julgeolekugarantiisid;

- Venemaa tappis õhurünnakus Harkivile kolm inimest;

- Vene kindral sai Ukraina rünnakus raskelt haavata;

- Ukraina alustas 3000-kilomeetrise lennuulatusega tiibrakettide tootmist;

Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale

USA president Donald Trump tegi ööl vastu esmaspäeva taas Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina suhtes kriitilise avalduse, milles pani vastutuse sõja lõpetamise eest Kiievile.

"Ukraina president Zelenski saab sõja Venemaaga peaaegu kohe lõpetada, kui ta seda soovib, või ta võib jätkata võitlust," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. "Obama ära antud Krimmi (12 aastat tagasi, ilma ühegi lasuta!) ei saa tagasi... ja UKRAINA EI SAA NATO-sse. Mõned asjad ei muutu kunagi!!!" jätkas ta.

President Volodõmõr Zelenski saabus ööl vastu esmaspäeva Washingtoni, kus ta kohtub Trumpiga, et arutada sõja lõpetamise võimalusi pärast seda, kui Trump oli reedel pidanud Alaskal kohtumise Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga.

Zelenskit saabuvad Washingtoni toetama Euroopa liidrid - Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Soome president Alexander Stubb, NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Esmalt kohtub Zelenski Trumpiga nelja silma all, seejärel liituvad kohtumisega Euroopa liidrid.

Zelenski: meie jagatud jõud USA ja Euroopaga sunnib Venemaad rahule

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Washingtoni saabudes, et loodab, et Ukraina jagatud jõud USA ja Euroopaga sunnib Venemaad rahule.

"Olen Ameerika Ühendriikide presidendile kutse eest tänulik. Me kõik tahame võrdselt sellele sõjale kiiresti ja usaldusväärselt lõpu teha," ütles Zelenski sõnumsiderakenduses Telegram pärast Washingtoni saabumist pühapäeva hilisõhtul.

"Ja ma loodan, et meie jagatud jõud Ameerika ja meie Euroopa sõpradega sunnib Venemaad tõelisele rahule," lisas ta.

Rubio: USA ja partnerid arutavad Ukrainale antavaid julgeolekutagatisi

Ameerika Ühendriigid konsulteerivad Euroopa liidritega Ukraina tulevaste julgeolekugarantiide osas, teatas pühapäeval USA välisminister Marco Rubio.

Intervjuus meediakanali CBS küsimusele, kuidas president Donald Trumpi välja pakutud idee julgeolekugarantiidest Ukrainale võiks toimida, vastas Rubio: "Selle kallal me hakkamegi töötama. See on üks põhjustest miks ma rääkisin eile riiklike julgeolekunõunikega erinevatest Euroopa riikidest või Euroopa liidritega, kes homme siia tulevad."

Rubio toonitas, et Ukrainal on õigus sõlmida julgeolekulepinguid teiste riikidega ja julgeolekuliite teiste riikidega.

Kui küsiti Euroopa murede kohta, et Trump võib Zelenskit survestada, siis lükkas Rubio sellised väited tagasi.

"See ei ole tõsi. Nad ei tule siia homme, et takistada Zelenski survestamist. See on nii rumal meedia narratiiv," ütles minister.

Rubio rõhutas, et USA president kutsus liidrid kohale, et arutada järgmisi samme.

Minister tõi välja, et viimastel päevadel on juba toimunud mitu konsultatsioonivooru, mille hulgas Zelenski Ühendkuningriigis peetud kohtumine Briti peaministriga ja Washingtoni kõnelused on mõeldud seda protsessi jätkama.

Valge Maja erisaadik Steve Witkoff ütles pühapäeval, et Venemaa liider Vladimir Putin väidetavalt nõustus oma tippkohtumisel president Trumpiga, et USA ja Euroopa liitlased võiksid anda Ukrainale NATO stiilis artikkel 5 tüüpi julgeolekugarantiisid osana võimalikust rahuleppest.

Rubio kinnitas enne seda, et Ukrainale ei saa tingimusi peale suruda, kuid rahuleppe saavutamine Ukraina ja Venemaa vahel nõuab mõlemalt poolelt valmisolekut vastastikusteks järeleandmisteks.

Rubio nõustus intervjueerija märkusega, et sõja algpõhjus oli Venemaa sissetung Ukrainasse.

"Noh, lõppkokkuvõttes jah," ütles minister ja lisas, et fookus peaks nüüd olema sammudel, mis viiksid relvarahuni.

"Ja selleks, et lahingutegevus lõpetada, kui me oleme siin selles osas ausad ja tõsised, siis peavad mõlemad pooled järele andma ja mõlemad pooled peaksid sellest midagi saama. Ja seda on väga raske teha," seletas Rubio.

Välisminister rõhutas, et Moskva on veendunud oma eelises lahinguväljal ega hooli eriti sellest, kui palju Vene sõdureid selles püüdluses hukkub.

Vene diplomaat: Moskva vajab samuti julgeolekugarantiisid

Venemaa nõustub, et iga tulevane Ukraina rahuleping peab pakkuma Kiievile julgeolekugarantiisid, kuid ka Moskva vajab usaldusväärseid julgeolekutagatisi, ütles Venemaa saadik rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis Mihhail Uljanov esmaspäeva varahommikul.

"Paljud Euroopa Liidu riikide juhid rõhutavad, et tulevane rahuleping peaks pakkuma Ukrainale usaldusväärseid julgeolekugarantiisid," kirjutas Uljanov sotsiaalmeediakeskkonnas X. "Venemaa nõustub sellega. Kuid tal on võrdne õigus eeldada, et ka Moskva saab tõhusad julgeolekugarantiid," lisas Uljanov.

Venemaa tappis õhurünnakus Harkivile kolm inimest

Venemaa öises õhurünnakus Harkivile sai surma kolm ja vigastada 17 inimest, teatasid Ukraina võimud esmaspäeva hommikul.

Harkivi elamurajooni tabanud ballistilise raketi rünnakus hukkunute seas on ka kaheaastase poiss, teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov sõnumsiderakenduses Telegram. Rünnakus vigastatute arv kasvab pidevalt, lisas ta.

Harkivi linnapea Ihor Terekhov ütles Telegramis, et rünnakus vigastada saanute hulgas on kuus last vanuses 6–17 aastat.

"Rusude alt päästeti just üks naine: ta on elus," ütles Terehhov esmaspäeva varahommikul postituses, hoiatades, et maja varemete all võib olla veel inimesi.

Ukraina kirdeosas Venemaa piiri lähedal asuv Harkiv on olnud regulaarsete Venemaa drooni- ja raketirünnakute sihtmärgiks alates Moskva täieulatusliku sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Venemaa öistes rünnakutes Sumõ oblastis kahjustati rohkem kui kümmet elamut ja ühte kooli, vigastada sai kaks inimest, teatasid võimud.

"Vaenlane jätkab Sumõ oblastis tsiviiltaristu tahtlikku sihtimist – reetlikult, öösel," ütles piirkondliku administratsiooni juht Oleh Hrõhorov Telegramis.

Vene kindral sai Ukraina rünnakus raskelt haavata

Ukraina relvajõud ründasid Venemaa Kurski oblastis Vene vägede kolonni, milles viibis ka Vene väegrupi Sever (e.k. Põhi) ülema asetäitja kindralleitnant Esedulla Abatšev, kes sai raskelt haavata.

Ukraina sõjaväeluure teatel tabasid Ukraina väed ööl vastu pühapäeva Rõlski-Homutovka maanteel Vene kolonni, vahendas väljaanne Militarnyi.com. Avalike andmete analüütikute sõnul tabas rünnak Vene üksusi Žurjatino asula lähedal. Kasutatud relva tüüpi ei ole avalikustatud, kuid tõenäoliselt oli tegemist raketisuurtükiväe ülitäpse löögiga.

Rünnaku tagajärjel sai Abatšev raskelt haavata ja evakueeriti kiiresti lennukiga Moskvasse. Ukraina luure teatel amputeeriti tal käsi ja jalg.

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse juhtis Abatšev Venemaa Kesksõjaväeringkonna 2. kaardiväe ühendarmeed. Ta osales ka Vene vägede sõjategevuses Süürias.

10. juulil teatas Ukraina, et tema üksuste rünnakus hukkusid brigaadiülem, polkovnik (kolonel – toim.) Sergei Jurjevitš Iljin ja staabiülem polkovnik Leonid Viktorovitš Baškardin.

Ukraina alustas 3000-kilomeetrise lennuulatusega tiibrakettide tootmist

Ukraina kaitsetööstus alustas uue, 3000-kilomeetrise lennuulatusega tiibraketi seeriatootmist, millel on potentsiaal muuta revolutsiooniliselt riigi relvajõudude võimet korraldada rünnakuid sügaval Venemaa territooriumil.

Raketi Flamingo suur lennuulatus võimaldab sellel tabada sihtmärke kogu Venemaa Euroopa-territooriumil ja isegi Lääne-Siberis, teatas väljaanne Military Watch Magazine. Raketi lennukiirus jääb siiski alla helikiirusele (selle kiirus on 0,75 Machi), mis teeb sellest ühe aeglaseima maailmas, kuid selle lõhkepea on keskmisest suurem, kaaludes 1000 kilogrammi, lisas väljaanne.

Ukraine has revealed its newest long range cruise missile, currently known as the Flamingo. The missile is reportedly able to carry a sizeable warhead (~1 ton) out to a range of 3000 km, threatening all of Russia west of Omsk. pic.twitter.com/NVN2QECoJ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 17, 2025

Raketi tehnilisi omadusi pole siiski ametlikult avaldatud, märkis The Kyiv Independent. Samuti ei ole avalikustatud tootmise ajakava ning pole ka selge, millal Flamingo rakette lahinguväljal regulaarselt kasutama hakatakse.

Ukraina relvajõud ja riigi toetajad läänes on pannud üha suuremat rõhku võimele rünnata Venemaa territooriumi sügavuses asuvaid väärtuslikke sihtmärke, märkis Military Watch. Edukaim näide sellest oli 1. juunil, kui operatsiooni "Ämblikuvõrk" raames tehti Venemaa territooriumilt ulatuslik droonirünnak mitmetele õhuväebaasidele Venemaa põhja- ja lääneosas. Satelliidikaadrid kinnitasid mitmete strateegiliste pommitajate Tu-95MS ja Tu-22M3 hävitamist, mis põhjustas kaotusi, millest taastumine võtab Venemaa strateegilisel lennuväel eeldatavasti aastaid. Ukraina uus tiibrakett võiks võimaldada rünnakuid õhuväebaasidele ja kriitilisele infrastruktuurile suures osas Venemaal.

The Kyiv Independent lisas, et kodumaised pikamaarelvad on Ukraina kaitsestrateegia jaoks võtmetähtsusega, kuna lääne partnerid on Venemaa rünnakute ja pealetungide sagenemise tõttu piisava relvastuse tarnimisel Ukrainale aeglased olnud

2024. aasta novembris teatas president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina on tootnud oma esimesed 100 raketti. Sellest ajast alates on Ukraina jätkanud kodumaise relvatootmise võimsuse tõstmist. Zelenskõi ütles tänavu 16. aprillil, et üle 40 protsendi rindel kasutatavatest relvadest toodetakse nüüd Ukrainas, sealhulgas üle 95 protsendi lahinguväljal kasutatavatest droonidest.

Juunis teatas Ukraina meedia, et kodumaine lühimaa ballistiline rakett Sapsan on edukalt läbinud lahingukatsetused ja on seeriatootmises.

Tiibraketi Flamingo seeriatootmisse mineku info järgneb vahetult hiljutistele Venemaa teadetele, et tema rünnakud on hävitanud Ukraina kaitsetööstuse rajatisi, mis on seotud pikamaarakettide tootmisega ja mis olevat Ukraina ballistiliste rakettide programmile Sapsan suur tagasilöök.

Vene õhulöökide sihtmärkide hulka kuulusid keemia- ja mehaanikatehased Pavlogradis, samuti Zvezda tehas ja Šostkas asuv Riiklik Keemiatoodete Teaduslik Uurimisinstituut. Arvati, et raketiprogrammi rahastas suures osas Saksamaa, kuna kantsler Friedrich Merz oli mais teatanud, et Berliin rahastab Ukraina pikamaarakettide tootmist.

Ukraina nüüdse teadaande eesmärk võib olla usalduse taastamine tema pingutuste vastu, kuna Sapsani programm polnud ainus elluviidav pikamaarakettide programm. Venemaa võime algatada rünnakuid kogu Ukrainas, kasutades laia valikut rakette ja erinevaid droone, ning Ukraina suhteliselt piiratud võime rünnata sihtmärke Venemaa sügavamal sisemaal on jätnud Ukraina ja toetavad välisväed alates täiemahulise vaenutegevuse algusest 2022. aasta alguses märkimisväärselt ebasoodsasse olukorda.