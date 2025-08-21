USA saadab kolm sõjalaeva Lõuna-Ameerika vetesse narkokartelle tõkestama

USA president Donald Trump andis Pentagonile käsu saata kolm mereväe sõjalaeva Lõuna-Ameerika rannikule narkokartellide tegevust tõkestama. Selle sammuga laiendab Trump Pentagoni rolli narkokaubanduse vastases võitluses ja teravdab USA vastasseisu Venezuela presidendi Nicolás Maduroga.

Kahe plaaniga tuttava inimese sõnul on juhitavate rakettidega varustatud sõjalaevadel luba peatada narkolaste. Korraldus seab mereväele Ladina-Ameerikas otsese narkovastase ülesande senise rannikuvalve toetamise asemel, kirjutab Wall Street Journal.

See samm järgneb Trumpi varasemale korraldusele käesoleva kuu alguses, mil ta andis Pentagonile käsu valmistada ette võimalused sõjalise jõu kasutamiseks Ladina-Ameerika narkokartellide vastu, mille ta kuulutas jaanuaris antud täitekorraldusega välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks. Lisaks sellele kahekordistas justiitsministeerium Maduro tabamisele viiva info eest pakutavat preemiat, tõstes selle 50 miljonile dollarile. Valitsus süüdistab teda selles, et ta on üks maailma suurimaid narkokaubitsejaid ja teeb koostööd kartellidega, et ujutada USA üle kokaiiniga.

"Washingtoni süüdistus Venezuela seotuses narkokaubandusega näitab selle [USA valitsuse] usaldusväärsuse puudumist ja poliitika läbikukkumist piirkonnas," ütles Venezuela välisminister Yvan Gil. "Samal ajal kui Washington ähvardab, liigub Venezuela kindlalt rahu ja suveräänsuse suunas, näidates, et tõeline tõhusus kuritegevuse vastu saavutatakse rahvaste iseseisvuse austamisega."

Selle nädala alguses ütles Maduro teleintervjuus, et kavatseb paigutada üle 4,5 miljoni rahvuskaardi liikme üle kogu riigi.

Planeeritud vägede paigutamine toimub kuu aega pärast seda, kui Valge Maja toetas Chevroni naasmist nafta tootmisse Venezuelas, mis oli järsk pööre senises poliitikas sotsialistliku diktaatuuri suhtes, teatas The Wall Street Journal.

Kokkuleppe üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid see järgneb vangide vahetusele, mille käigus vabastati kümme Venezuela valitsuse poolt kinni peetud ülejäänud ameeriklast, teatasid asjaosalised. Viimastel kuudel on Maduro vastu võtnud USA-st saabunud väljaandmislende, mis on toonud tagasi venezuelalasi.

USA ametniku sõnul alustavad Arleigh Burke'i sõjalaevad – USS Jason Dunham, USS Sampson ja USS Gravely – operatsioone kohe, kui kaitseminister Pete Hegseth käsule alla kirjutab.

"Puhtalt narkovastaste operatsioonide jaoks on mitmemiljardilised Aegis-õhutõrjesüsteemiga varustatud sõjalaevad liiast," ütles erru läinud admiral James Stavridis, kes on varem juhtinud USA Lõuna- ja Euroopa väejuhatust. "Rannikuvalvelaevad sobiksid selleks sama hästi. Kuid Nicolás Madurole suunatud sõnumina on tema ranniku lähedale saabumine – koos tosinate Tomahawk-rakettide, rannikupommitusvõimekuse, tuhande mereväelase ja luurevõimekusega – väga tugev signaal."

Merevägi on juba pikalt osalenud narkokaubanduse tõkestamises koos õiguskaitseasutustega ning omab selleks vajalikku väljaõpet, ütles endine viitseadmiral John Miller, kes juhtis varem USA laevastikku Bahreinis. Tema sõnul ei hakka sõjalaevad tõenäoliselt salakaubavedajate pihta rakette tulistama, vaid koguvad luureinfot ning saadavad välja väiksemaid aluseid kahtlaste laevade pardale minekuks.

"Ma arvan, et see saadab Madurole tugeva sõnumi: tema narkoterroristlikku rünnakut USA vastu ei sallita enam," ütles Miller.

Kaitseministeerium on juba pikka aega saatnud USA sõjalisi üksusi toetama rannikuvalvet, mis regulaarselt peatab narkokaubitsejaid Vaikse ookeani ja Kariibi mere vetes Colombia ja Venezuela rannikul. Kuid USA mereväe ja merejalaväe personali roll on seni olnud pigem toetav – nad on tegutsenud tagavarajõuna võimalikeks kokkupõrgeteks, mitte kartellide tegevuse otseste tõkestajatena.

Nüüd on sõjalaevadel USA ametniku sõnul luba narkokaubitsejaid otseselt peatada.