X!

USA saadab kolm sõjalaeva Lõuna-Ameerika vetesse narkokartelle tõkestama

Välismaa
Sõjalaev USS Jason Dunham (tagaplaanil)
Sõjalaev USS Jason Dunham (tagaplaanil) Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MC3 WESTON JONES
Välismaa

USA president Donald Trump andis Pentagonile käsu saata kolm mereväe sõjalaeva Lõuna-Ameerika rannikule narkokartellide tegevust tõkestama. Selle sammuga laiendab Trump Pentagoni rolli narkokaubanduse vastases võitluses ja teravdab USA vastasseisu Venezuela presidendi Nicolás Maduroga.

Kahe plaaniga tuttava inimese sõnul on juhitavate rakettidega varustatud sõjalaevadel luba peatada narkolaste. Korraldus seab mereväele Ladina-Ameerikas otsese narkovastase ülesande senise rannikuvalve toetamise asemel, kirjutab Wall Street Journal.

See samm järgneb Trumpi varasemale korraldusele käesoleva kuu alguses, mil ta andis Pentagonile käsu valmistada ette võimalused sõjalise jõu kasutamiseks Ladina-Ameerika narkokartellide vastu, mille ta kuulutas jaanuaris antud täitekorraldusega välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks. Lisaks sellele kahekordistas justiitsministeerium Maduro tabamisele viiva info eest pakutavat preemiat, tõstes selle 50 miljonile dollarile. Valitsus süüdistab teda selles, et ta on üks maailma suurimaid narkokaubitsejaid ja teeb koostööd kartellidega, et ujutada USA üle kokaiiniga.

"Washingtoni süüdistus Venezuela seotuses narkokaubandusega näitab selle [USA valitsuse] usaldusväärsuse puudumist ja poliitika läbikukkumist piirkonnas," ütles Venezuela välisminister Yvan Gil. "Samal ajal kui Washington ähvardab, liigub Venezuela kindlalt rahu ja suveräänsuse suunas, näidates, et tõeline tõhusus kuritegevuse vastu saavutatakse rahvaste iseseisvuse austamisega."

Selle nädala alguses ütles Maduro teleintervjuus, et kavatseb paigutada üle 4,5 miljoni rahvuskaardi liikme üle kogu riigi.

Planeeritud vägede paigutamine toimub kuu aega pärast seda, kui Valge Maja toetas Chevroni naasmist nafta tootmisse Venezuelas, mis oli järsk pööre senises poliitikas sotsialistliku diktaatuuri suhtes, teatas The Wall Street Journal.

Kokkuleppe üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid see järgneb vangide vahetusele, mille käigus vabastati kümme Venezuela valitsuse poolt kinni peetud ülejäänud ameeriklast, teatasid asjaosalised. Viimastel kuudel on Maduro vastu võtnud USA-st saabunud väljaandmislende, mis on toonud tagasi venezuelalasi.

USA ametniku sõnul alustavad Arleigh Burke'i sõjalaevad – USS Jason Dunham, USS Sampson ja USS Gravely – operatsioone kohe, kui kaitseminister Pete Hegseth käsule alla kirjutab.

"Puhtalt narkovastaste operatsioonide jaoks on mitmemiljardilised Aegis-õhutõrjesüsteemiga varustatud sõjalaevad liiast," ütles erru läinud admiral James Stavridis, kes on varem juhtinud USA Lõuna- ja Euroopa väejuhatust. "Rannikuvalvelaevad sobiksid selleks sama hästi. Kuid Nicolás Madurole suunatud sõnumina on tema ranniku lähedale saabumine – koos tosinate Tomahawk-rakettide, rannikupommitusvõimekuse, tuhande mereväelase ja luurevõimekusega – väga tugev signaal."

Merevägi on juba pikalt osalenud narkokaubanduse tõkestamises koos õiguskaitseasutustega ning omab selleks vajalikku väljaõpet, ütles endine viitseadmiral John Miller, kes juhtis varem USA laevastikku Bahreinis. Tema sõnul ei hakka sõjalaevad tõenäoliselt salakaubavedajate pihta rakette tulistama, vaid koguvad luureinfot ning saadavad välja väiksemaid aluseid kahtlaste laevade pardale minekuks.

"Ma arvan, et see saadab Madurole tugeva sõnumi: tema narkoterroristlikku rünnakut USA vastu ei sallita enam," ütles Miller.

Kaitseministeerium on juba pikka aega saatnud USA sõjalisi üksusi toetama rannikuvalvet, mis regulaarselt peatab narkokaubitsejaid Vaikse ookeani ja Kariibi mere vetes Colombia ja Venezuela rannikul. Kuid USA mereväe ja merejalaväe personali roll on seni olnud pigem toetav – nad on tegutsenud tagavarajõuna võimalikeks kokkupõrgeteks, mitte kartellide tegevuse otseste tõkestajatena.

Nüüd on sõjalaevadel USA ametniku sõnul luba narkokaubitsejaid otseselt peatada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

14:05

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

14:03

Valminud eelnõu sideandmete kogumise kohustust sidefirmadelt veel ei võta

14:02

Ruhnu liinilaev Runö taas sõidab

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

13:42

Euroopa kutsub USA-d üles saatma Rumeeniasse hävitajaid Ukraina julgeoleku tagamiseks

13:40

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" valiti São Paulo lühifilmide festivali võistlusprogrammi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

20.08

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust Uuendatud

20.08

Fotod: 20. augusti klubi kogunes Toompeal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

12:59

Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

loe: kultuur

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

14:05

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

13:40

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" valiti São Paulo lühifilmide festivali võistlusprogrammi

09:06

Etenduskunstnik Elle Viies toob lavale iseloodud keele

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

20.08

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo