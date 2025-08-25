Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles

Tallinn alustab septembris Peterburi tee esimese lõigu rekonstrueerimisega ning tööd kestavad veidi üle aasta. Järgmise lõigu rekonstrueerimine aga algab praeguste plaanide järgi alles järgmisel kümnendil.

Merko Ehituse kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet sõlmisid lepingu Peterburi tee pea 600 meetri pikkuse lõigu rekonstrueerimiseks.

Rekonstrueerimistööd algavad septembri teises pooles, ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitusosakonna juhataja Silja Värtina. "Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis valmib Peterburi tee uus lõik novembris 2026," lausus ta.

Rekonstrueeritav 590 meetri pikkune lõik algab T-1 kaubanduskeskuse juurest ja lõpeb Väike-Paala tänavaga. Tööd on jagatud nõnda, et sel sügisel algavad tööd lõigul Majaka–Väike-Paala kesklinna suunal; järgmisel aastal algavad ehitustööd lõigul T-1 kaubanduskeskus kuni Majaka trammipeatus Lasnamäe suunal.

Tööde sisse jääb ka lennujaamani viiva trammitee rekonstrueerimisega, millega tegeleb Rail Baltic. Sellega hakatakse tegelema siis, kui lõppevad tööd lõigul T-1 keskus-Majaka, ütles Värtina.

Kuigi tööd kestavad veidi üle aasta, siis liiklust soovitakse lõigul käimas hoida.

"Ehitusobjektil kehtib 2+1 põhimõttega liiklus: esimese etapi ehitustööde ajal on kaks sõidurada suunatud linnast välja liikumiseks ja üks rada jääb avatuks kesklinna suunal. Liikluspiirangute ja ühistranspordi ümberkorraldustega seotud info avaldame esimesel võimalusel, täna ei ole veel muudatused paigas," lausus Värtina.

Tööd lähevad maksma veidi üle kuue miljoni

Töödega saab lõik uue teekatendi, uuendatakse ka teealuseid kommunikatsioone, ehitatakse ristmikud ohutumaks ning rajatakse ligi 3,5 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitrasse ning ligi 600 meetrit uut gaasitrassi.

Lisaks rajab linn kummalegi poole Peterburi teed rohkem kui kilomeetri ulatuses eraldatud kõnni- ja rattateid, millega peaks muutuma sujuvamaks ja ohutumaks ligipääs tulevasele Ülemiste ühisterminalile, ütles Värtina.

Sõidutee äärde istutatakse suur hulk puid ja põõsaid, näiteks tammesid, pärnasid, sõstra- ja kibuvitsapõõsaid. Ohutussaartele tuleb kombinatsioon haljastusest ja kivisillutisest.

Tööde pearahastaja on Tallinn ning ilma käibemaksuta on tööde hind veidi üle kuue miljoni euro. Tallinna Vesi kaasfinantseerib sellest 1,7 miljonit ja Rail Baltic Estonia 375 000 eurot.

Kui lõik järgmise aasta sügisel valmis saab, ei jätku tööd järgmisel lõigul kohe. Värtina sõnul on Peterburi tee teine etapp (Väike-Paala tänav kuni Vahuri tänav) planeeritud projekteerida 2030. aastal.