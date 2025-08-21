X!

Vabaõhumuuseumis asuvat šveitsi stiilis villat taastatakse 2026. aasta lõpuni

Eesti
Foto: Eesti Vabaõhumuuseum
Eesti

Vabaõhumuuseumis saab juba lisaks taredele ja kirikutele uudistada ka nõukogude aegset kortermaja. Nüüd aga asuti taasatama omaaegset šveitsi stiilis villat, mis seni on olnud lihtrahvale suletud. Omal ajal kuulus see jõukale töösturile perele ja hiljem oli seal muuseumi kontoriruumid.

Pea 70 aastat tagasi loodi Rocca al Maresse vabaõhumuuseum ja aastate jooksul on sinna üle Eesti toodud nii erinevaid talutaresid, kirikuid kui ka nõukaaegne kolhoosimaja. Muinsuskaitse all olev ja nüüd renoveerimisele minev šveitsi villa aga on ehitatud just kohapeal ja on üks väheseid hooneid, mis on säilinud omaaegsest piirkonnale nime andnud suvemõisast.

"Selle maja ajalugu ulatub 1870. aastasse, mis siis perepärimuse järgi kingiti väidetavalt pulmakingina või pulmade puhul Arthur Girard de Soucanton´i pojale Etiennile ja tema abikaasa Olgale," lausus vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri juht Vivian Siirmann.

Hoone algne lahendus on suuresti teadmata, sest kuna tegu oli Tallinnast väljas asuva krundiga, siis ehitusprojekti polnud vaja ja kooskõlastusi samuti mitte. Villa on ehitatud šveitsi mägaimaja stiilis.

"Tal on avatud palgid, ta ei ole kaetud laudisega, siin kunagi oli ümber ka täielikult ringrõdu, mis meenutab rohkem selliseid šveitsi mägimaja kauneid vaateid. Loomulikult ka puitdekoor ja laiad räästad. Sellises stiilis ta mõjub üsna eripärasena Eesti arhitektuuri ajaloos," sõnas Siirman.

Uuringute käigus on selgunud, et pere kasvades on maja suuremaks ehitatud, aga päevavalgele tulid ka ajaloolised tapeedid.

"Kuna Girard de Soucantonid olid kaupmehed ja töösturid 19. sajandi lõpus, siis nendel on olnud ka Eesti esimene tapeedivabrik, mis asus praeguse Tallinna perekonnaseisuameti taga Lutheri kvartalis ja seal tegutses tapeedivabrik, mis andis märkimisväärset toodangut," lisas maaarhitektuuri juht.

Vabriku arhiiv on küll säilinud koos toodete detailsete kirjeldustega, kuid ilma näidisteta. Eeldatavasti kasutasid Girard de Soucantonid oma vabriku tapeete suvemõisas ehk vähemalt ühe tapeedi näidis on arhiivis nüüdsest olemas.. Renoveerimine peaks esialgsete plaanide kohaselt lõppema järgmise aasta lõpus ning baltisaksa ekspositsioon loodetakse avada 2027 aasta suveks. Lisaks villale on kavas taastada ka sealne haljastus.

"Siin peaks olema keeglirada, siin peaks olema loomulikult kogu see haljastus, mis ühe mõisakompleksi juurde käib ja mis näeb loomulikult teistsugune välja kui talumajade juures on. Loodame, et me saame ka triiphoone ja kunagi on olnud purjeriidest suvine telk, kus siis väljas söödi ja pidu ka peeti," ütles Eesti vabaõhumuuseumi juht Tanel Veeremaa.

Omal ajal oli Rocca al Mare keeglirada väga populaarne. Kui menukaks vanaaegne keegel muuseumikülastajate seas kujuneb, näitab aeg, sest kurikaid tuleb nii nagu omal ajal mängijatel ise püsti panema hakata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Vabaõhumuuseumis asuvat šveitsi stiilis villat taastatakse 2026. aasta lõpuni

21.08

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

21.08

ETV spordisaade, 21. august

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

21.08

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

21.08

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

21.08

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

21.08

Lavrov: julgeolekugarantiide arutamine ilma Venemaata ei vii kuhugi

ilmateade

loe: sport

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

ETV spordisaade, 21. august

loe: kultuur

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

21.08

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

loe: eeter

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

21.08

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

21.08

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

21.08

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

21.08

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

21.08

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

21.08

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

21.08

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

21.08

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

21.08

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

21.08

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo