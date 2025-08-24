X!

WP: Trump plaanib saata rahvuskaardi Chicagosse

Välismaa
Rahvuskaartlased Wahingtonis.
Rahvuskaartlased Wahingtonis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Välismaa

USA meedia teatel on vabariiklasest presidendi Donald Trumpi administratsioon juba nädalaid kavandanud rahvuskaardi paigutamist Chicagosse, et ohjeldada kuritegevust ja ebaseaduslikku sisserännet.

Ajaleht The Washington Post kirjutas pühapäeval, et nende andmetel on Pentagon koostanud plaane, mis näevad ette mitme tuhande rahvuskaartlase saatmist riigi suuruselt kolmandasse linna juba septembris. Ajaleht viitab asjaga kursis olevatele, kuid anonüümseks jäänud ametnikele.

Pentagon keeldus teateid kinnitamast.

"Me ei spekuleeri tulevaste operatsioonide teemal," ütles anonüümsust palunud kaitseametnik. "Kaitseministeerium on planeeriv organisatsioon ja teeb pidevalt koostööd teiste ametkondadega, et koostada plaane föderaalsete varade ja personali kaitsmiseks."

Teated ilmusid pärast seda, kui Trump saatis sel kuul rahvuskaardi Washingtoni. Ühe teise kaitseametniku sõnul hakatakse sealsetele üksustele peagi väljastama ka relvi.

Trump teatas reedel, et sarnane saatus ootab ees ka Chicagot ja New Yorki – mõlemad on suurlinnad, mida juhivad demokraadid.

"Me teeme oma linnad väga-väga turvaliseks," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele. "Ma arvan, et järgmisena võtame ette Chicago ja seejärel aitame New Yorki."

CNN-i anonüümsete allikate kohaselt sarnaneks võimalik väeüksuste paigutamine Chicagosse Trumpi vastuolulise juunikuise operatsiooniga Los Angeleses, kuhu ta saatis osariigi vastuseisust hoolimata 4000 California rahvuskaartlast ja 700 tegevväelasest merejalaväelast.

Samuti toetaks see immigratsiooni- ja tolliameti laiendatud operatsioone dokumentideta sisserändajate vastu.

Illinois osariigi kuberner J. B. Pritzker ja Chicago linnapea Brandon Johnson, kes mõlemad on demokraadid, lükkasid selle idee otsustavalt tagasi.

"Donald Trump ja MAGA vabariiklased üritavad näidata oma erakonda "seaduse ja korra" kaitsjana," postitas Pritzker sotsiaalmeediaplatvormil X. "See ei saaks tõest kaugemal olla."

Raadiojaama WBEZ Chicago teatel ütles Pritzker, et avalik julgeolek on Trumpi administratsiooni rünnaku all.

Johnsoni sõnul pole Chicago saanud Trumpi administratsioonilt vägede paigutamise kohta ühtegi ametlikku teadet ning nimetas sellist tegevust koordineerimatuks, tarbetuks ja ebamõistlikuks.

Chicago politsei andmetel registreeriti linnas 2024. aastal 573 tapmist, mis on kaheksa protsenti vähem kui aasta varem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:56

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

18:40

Päevakaja (24.08.2025 18:00:00)

18:40

Galerii: Pärnus anti üle Eesti kaunimate kodude konkursi tunnustused

18:37

ERR Washingtonis: Ameerikas annavad kohalikud märku, et pole Ukrainat unustanud

18:36

Tallinnas tähistati Ukraina iseseisvuspäeva rongkäiguga

18:32

Sotsid ja EKRE tutvustasid oma valimisprogramme

18:17

WP: Trump plaanib saata rahvuskaardi Chicagosse

18:10

Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

17:39

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

17:20

Zelenski iseseisvuspäeval: Ukraina pole veel võitnud, aga kindlasti pole kaotanud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:39

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

06:16

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

23.08

Sõja 1277. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Volgogradi oblastis Uuendatud

13:07

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

23.08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

14:24

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

12:58

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

ilmateade

loe: sport

18:56

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

18:10

Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

17:05

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

16:46

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

loe: kultuur

14:19

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

10:31

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

loe: eeter

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

11:37

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

23.08

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

Raadiouudised

11:55

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

23.08

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo