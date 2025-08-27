X!

Küsitlus: ameeriklased peavad kuritegevusega võitlust Trumpi tugevuseks

Välismaa
USA rahvuskaardi relvastatud võitlejad Washingtonis patrullimas.
USA rahvuskaardi relvastatud võitlejad Washingtonis patrullimas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Mehmet Eser
Välismaa

Ajal kui USA president Donald Trump on enneolematu sammuna saatnud relvastatud rahvuskaartlased patrullima riigi pealinna tänavatele, peavad presidendi tegevust üldiselt kriitiliselt hindavad ameeriklased kuritegevusega võitlemist Trumpi suhteliseks tugevuseks, selgub uudisteagentuuri Associated Press (AP) ja uuringufirma NORC küsitlusest.

Küsitluse kohaselt ütleb umbes pool USA täiskasvanutest ehk 53 protsenti, et nad kiidavad heaks selle, kuidas Trump kuritegevusega võitleb. See on kõrgem näitaja kui ameeriklaste hinnang presidendi tegevusele majanduse ja immigratsiooniga tegelemisel ning Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamisel, mis on kooskõlas tema tegevusele antava üldise hinnanguga, märkis AP.

Trumpi lähenemine kuritegevusele on sarnaselt populaarne valgete ja hispaanlastest täiskasvanute seas, kusjuures umbes pooled mõlemast rühmast ütlevad, et nad kiidavad heaks viisi, kuidas ta seda küsimust käsitleb. Mustanahalised täiskasvanud aga nõustuvad oluliselt vähem Trumpi lähenemisega kuritegevusele – selle poolt on ainult 27 protsenti.

Trump saab ka sõltumatutelt valijatelt palju suurema toetuse kuritegevusega võitlemise teemal kui muude küsimuste osas. Umbes pooled sõltumatutest valijatest kiidavad heaks tema tegevuse kuritegevuse ohjeldamisel, võrreldes umbes kolmandikuga, kes kiidavad heaks tema sammud majanduse, immigratsiooni ja Vene-Ukraina sõja teemadega tegelemisel.

Küsitlusest selgus ka, et valdav enamus ameeriklastest, 81 protsenti, peab kuritegevust suurlinnades suureks probleemiks – mure, mida Trump on ära kasutanud, kui ta on saatnud rahvuskaardi Washingtoni ja ähvardanud laiendada seda mudelit linnadesse üle kogu riigi. See arvamus on eriti tugev vabariiklaste seas, kellest peaaegu kõik peavad kuritegevust suurlinnades oluliseks probleemiks. Samas nõustub sellega ka ligikaudu 70 protsenti sõltumatutest ja demokraatide toetajatest.

Samas näitab küsitlus, et kohalike politseiorganisatsioonide ülevõtmisele föderaalvõimude poolt – nagu toimus Washingtonis – on avalikkuse toetus väiksem, mis viitab sellele, et arvamused võivad lähikuudel muutuda, olenevalt sellest, kui agressiivselt Trump oma ähvardusi ellu viib, märkis AP.

Praegu tunnevad eriti paljud vabariiklased, et tuleb võtta äärmuslikke meetmeid, isegi kui statistika näitab, et vägivaldne kuritegevus on Washingtonis ja kogu riigis pärast koroonapandeemia aegset järsku tõusu vähenenud, kommenteeris AP.

Samas arvavad väga paljud, et föderaalvalitsus peaks politseid toetama, selle asemel et seda üle võtta. Küsitluse kohaselt usub 55 protsenti USA täiskasvanutest, et see kohaliku politsei ülevõtmine föderaalvalitsuse poolt on täiesti või mingil määral vastuvõetamatu, nagu Trump on Washingtonis sisuliselt teinud.

Vabariiklased pooldavad ülekaalukalt seda, et föderaalvalitsus kasutaks kohaliku politsei abistamiseks sõjaväge ja rahvuskaarti, kuid isegi nemad kõhklevad suuresti föderaalvalitsuse poolt kohaliku politsei üle kontrolli võtmises.

Augusti teises pooles läbi viidud küsitlus näitas, et Trumpi üldine toetusreiting on veidi tõusnud, juuli 40 protsendilt augustis 45 protsendile.

AP-NORC küsitlus, milles osales 1182 täiskasvanut, viidi läbi 21.–25. augustini, kasutades NORC-i tõenäosuspõhisest AmeriSpeak paneelist saadud valimit, mis on loodud USA elanikkonnast esindusliku valimi saamiseks. Uuringu veapiir on pluss-miinus 3,8 protsendipunkti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Associated Press

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:08

Leedu püstitas korvpalli EM-i avamängus lauapallide rekordi

16:05

Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine Uuendatud

15:52

Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

15:48

Galerii: üle ööpäeva kestnud vihmasadu tõi Narva üleujutuse

15:34

Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

15:33

Küsitlus: ameeriklased peavad kuritegevusega võitlust Trumpi tugevuseks

15:31

Euroopa spordinädal algab sammuväljakutsega

15:20

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

14:48

Läti korvpalliliitu kritiseerinud ajakirjanikud jäid algselt akrediteeringust ilma Uuendatud

14:47

Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

14:03

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

09:31

Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

Stubb: Venemaa sõjamasinat tuleb rünnata

13:41

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

ilmateade

loe: sport

16:08

Leedu püstitas korvpalli EM-i avamängus lauapallide rekordi

16:05

Konontšuk EM-i eel: meie tugevus peaks olema kiirrünnakusse jooksmine Uuendatud

15:52

Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

15:31

Euroopa spordinädal algab sammuväljakutsega

loe: kultuur

14:29

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

12:57

Galerii: Leedus sai purki Baltimaade esimene koostöökomöödia "Täiuslikud võõrad"

11:43

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

10:27

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

loe: eeter

15:34

Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

14:22

Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

11:58

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

Raadiouudised

12:25

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

12:25

Tartu Veevärk paneb Sadamaraudtee alt läbi jooksma kilomeetrise sadeveetoru

12:20

Raadiouudised (27.08.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa digiregulatsioonide suhtes kriitiline Trump ähvardab uute tollimaksudega

10:25

Liikumine Plaan B osaleb sügisestel valimistel valimisliiduna

09:20

Raadiouudised (27.08.2025 09:00:00)

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo