Küsitlus: ameeriklased peavad kuritegevusega võitlust Trumpi tugevuseks

Ajal kui USA president Donald Trump on enneolematu sammuna saatnud relvastatud rahvuskaartlased patrullima riigi pealinna tänavatele, peavad presidendi tegevust üldiselt kriitiliselt hindavad ameeriklased kuritegevusega võitlemist Trumpi suhteliseks tugevuseks, selgub uudisteagentuuri Associated Press (AP) ja uuringufirma NORC küsitlusest.

Küsitluse kohaselt ütleb umbes pool USA täiskasvanutest ehk 53 protsenti, et nad kiidavad heaks selle, kuidas Trump kuritegevusega võitleb. See on kõrgem näitaja kui ameeriklaste hinnang presidendi tegevusele majanduse ja immigratsiooniga tegelemisel ning Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamisel, mis on kooskõlas tema tegevusele antava üldise hinnanguga, märkis AP.

Trumpi lähenemine kuritegevusele on sarnaselt populaarne valgete ja hispaanlastest täiskasvanute seas, kusjuures umbes pooled mõlemast rühmast ütlevad, et nad kiidavad heaks viisi, kuidas ta seda küsimust käsitleb. Mustanahalised täiskasvanud aga nõustuvad oluliselt vähem Trumpi lähenemisega kuritegevusele – selle poolt on ainult 27 protsenti.

Trump saab ka sõltumatutelt valijatelt palju suurema toetuse kuritegevusega võitlemise teemal kui muude küsimuste osas. Umbes pooled sõltumatutest valijatest kiidavad heaks tema tegevuse kuritegevuse ohjeldamisel, võrreldes umbes kolmandikuga, kes kiidavad heaks tema sammud majanduse, immigratsiooni ja Vene-Ukraina sõja teemadega tegelemisel.

Küsitlusest selgus ka, et valdav enamus ameeriklastest, 81 protsenti, peab kuritegevust suurlinnades suureks probleemiks – mure, mida Trump on ära kasutanud, kui ta on saatnud rahvuskaardi Washingtoni ja ähvardanud laiendada seda mudelit linnadesse üle kogu riigi. See arvamus on eriti tugev vabariiklaste seas, kellest peaaegu kõik peavad kuritegevust suurlinnades oluliseks probleemiks. Samas nõustub sellega ka ligikaudu 70 protsenti sõltumatutest ja demokraatide toetajatest.

Samas näitab küsitlus, et kohalike politseiorganisatsioonide ülevõtmisele föderaalvõimude poolt – nagu toimus Washingtonis – on avalikkuse toetus väiksem, mis viitab sellele, et arvamused võivad lähikuudel muutuda, olenevalt sellest, kui agressiivselt Trump oma ähvardusi ellu viib, märkis AP.

Praegu tunnevad eriti paljud vabariiklased, et tuleb võtta äärmuslikke meetmeid, isegi kui statistika näitab, et vägivaldne kuritegevus on Washingtonis ja kogu riigis pärast koroonapandeemia aegset järsku tõusu vähenenud, kommenteeris AP.

Samas arvavad väga paljud, et föderaalvalitsus peaks politseid toetama, selle asemel et seda üle võtta. Küsitluse kohaselt usub 55 protsenti USA täiskasvanutest, et see kohaliku politsei ülevõtmine föderaalvalitsuse poolt on täiesti või mingil määral vastuvõetamatu, nagu Trump on Washingtonis sisuliselt teinud.

Vabariiklased pooldavad ülekaalukalt seda, et föderaalvalitsus kasutaks kohaliku politsei abistamiseks sõjaväge ja rahvuskaarti, kuid isegi nemad kõhklevad suuresti föderaalvalitsuse poolt kohaliku politsei üle kontrolli võtmises.

Augusti teises pooles läbi viidud küsitlus näitas, et Trumpi üldine toetusreiting on veidi tõusnud, juuli 40 protsendilt augustis 45 protsendile.

AP-NORC küsitlus, milles osales 1182 täiskasvanut, viidi läbi 21.–25. augustini, kasutades NORC-i tõenäosuspõhisest AmeriSpeak paneelist saadud valimit, mis on loodud USA elanikkonnast esindusliku valimi saamiseks. Uuringu veapiir on pluss-miinus 3,8 protsendipunkti.