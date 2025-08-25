X!

Trump tugevdab julgeolekukontrolli Washingtonis

Välismaa
USA president Donald Trump kohtus Washingtoni rahvuskaartlastega.
USA president Donald Trump kohtus Washingtoni rahvuskaartlastega. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval uutest meetmetest Washingtoni julgeoleku tugevdamiseks. Pühapäeval hakkasid rahvuskaardi üksused Ühendriikide pealinnas relvi kandma.

USA president Donald Trump andis augusti alguses korralduse paigutada pealinna rahvuskaartlased, keda on nüüdseks üle 2200. Rahvuskaardi kohalolek Washigtonis on osa meetmetest, mida on Trump nimetanud võitluseks väidetavalt kontrolli alt väljunud kuritegevuse vastu.

Esmaspäeval andis Trump kaitseminister Pete Hegsethile korralduse luua Washingtoni rahvuskaardi koosseisus eriüksus, mille ülesandeks on tagada riigi pealinnas avalik turvalisus ja kord.

Lisaks andis Trump korralduse palgata juurde politseinikke ning rohkem prokuröre, kes keskenduksid vägivaldsetele ja varavastastele kuritegudele.

Veel võttis Trump eraldi korraldusega sihikule sularahata kautsjoni ning andis korrakaitseorganitele korralduse, et kõik vahistatud tuleb hoida föderaalse vahi all kõige laiemas lubatud ulatuses ja neile tuleb esitada föderaalsüüdistused.

Nende sammude eesmärk on tagada, et avalikule julgeolekule ohtlikke süüdistatavaid ei vabastataks enne kohtuprotsessi vahi alt, sõnas president.

Päev varem hakkasid rahvuskaardi üksused Washingtonis kandma teenistusrelvi, teatas USA sõjavägi, märkides, et neil on lubatud jõudu kasutada ainult viimase abinõuna.

USA pealinna paigutatud üksused on pärit valdavalt demokraate toetavast Washingtonist kui ka vabariiklaste juhitud Lääne-Virginia, Lõuna-Carolina, Ohio, Mississippi, Louisiana ja Tennessee osariigist.

Trump ja teised vabariiklastest poliitikud on väitnud, et USA pealinn on kuritegevusest tulvil, vaevleb kodutuse käes ja on rahaliselt halvasti juhitud.

Washingtoni politsei andmed näitavad aga vägivaldse kuritegevuse märkimisväärset langust aastatel 2023–2024, ehkki see järgnes pandeemiajärgsele kasvule.

Ka föderaalsed korrakaitseametnikud – sealhulgas immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) – on Washingtoni tänavatel oma kohalolekut suurendanud, mis on tekitanud elanikkonna seas üleüldist pahameelt kui ka proteste.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:35

Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat Uuendatud

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

22:25

ETV spordisaade, 25. august

22:16

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

22:08

Trump tugevdab julgeolekukontrolli Washingtonis

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:52

Raik: Venemaa olukord ei ole hea, kuid järgmisel aastal suudab veel sõdida

21:32

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

21:26

Septembris kuulutatakse Vabaduse väljakul õndsaks peapiiskop Profittlich

21:21

Teisipäeval sajab jätkuvalt vihma

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

12:06

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

12:04

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

19:15

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

22:25

ETV spordisaade, 25. august

22:16

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

21:32

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

loe: kultuur

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

18:40

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

18:40

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

17:10

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

17:05

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo