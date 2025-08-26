X!

Tööandjad valitsusele: riigi kulude kasvu kiirus tapab majandust

Majandus
2025. aasta riigieelarve eelnõu.
2025. aasta riigieelarve eelnõu. Autor/allikas: ERR
Majandus

Suuremaid tööandjaid esindav Eesti Tööandjate Keskliit soovitab valitsusel järgmise aasta riigieelarvet koostades piirata oluliselt riigi kulude kasvu kiirust, mis pole jätkusuutlik ja tapab majandust.

"Eesti majanduse ja ühiskonna suur probleem on madal kindlustunne, mis hoiab pidurit peal nii investeeringutel kui tarbimisel. Juba kuuendat aastat majandusest kiiremini kasvavad riigi kulutused üksnes süvendavad seda ebakindlust. Kui kulud ületavad tulusid, tähendab see riigile täiendavat laenamist ja maksutõuse, mis omakorda kiirendavad inflatsiooni," selgitas keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

"Riigi kulude juhtimine ja kärpimine vajab valitsuselt konkreetset eesmärki ja selle täitmise eest vastutajat. Iseenesest see ei juhtu," lisas Sutter.

Keskliit juhtis peaministrile saadetud pöördumises tähelepanu, et viimase kuue aastaga on riigi kulud kasvanud ca 70 protsenti, majandus samal ajal ca 45 protsenti. See trend on jätkunud tänavu esimesel poolaastal - valitsuse kulud kasvasid 7,4 ja majandus samal ajal umbes viis protsenti. Ainsana kärpis riik üldiseid valitsemiskulusid ühe protsendi võrra, kuid suurt pilti see ei muuda.

Maksulaekumine kasvas esimesel poolaastal küll 13 protsenti, kuid see ei tulenenud mitte majanduskasvust, vaid maksutõusudest ja ühekordsetest tehingutest, märkis keskliit. 

Maksutõusud on omakorda mõjutanud hindu Eestis. Näiteks on viimaste aastate hinnatõus Eestis (2019-2024 kokku 45 protsenti) olnud kolm korda kiirem kui Soomes (16,2 protsenti) ja peaaegu kaks korda kiirem Euroopa Liidu keskmisest (25 protsenti).

Käesoleva aasta hinnatõusust omakorda kolmandiku kuni poole on andnud maksutõusud, märgivad työöandjad.

Hoogsalt on kerkinud ka Eesti maksukoormus SKP-st (36,7 protsenti), mis on veel madalam EL-i keskmisest, kuid on tõusnud Ida-Euroopa kõrgeimaks. 

Riigi kulude kasvu veab indekseerimine 

Osaliselt on riigi kulusid tõstnud kaitsekulude suurendamine ja see on praeguses olukorras tööandjate sõnul hädavajalik.

"Samas kaitseinvesteeringutele keskendumiseks tuleb paratamatult teha keerulisi otsuseid ja piirata kulude kasvu teistes valdkondades, kus on kulude kasvu vedanud indekseerimine," lisas keskliit. Tööandjad soovitavad jätkuvalt külmutada kulude indekseerimine aastateks 2026-2029 ja indekseerimine ümber kujundada selliselt, et see arvestaks majanduse olukorda. 

"Indekseeritud kulude külmutamine ei ole veel kärbe, vaid riigi kulude kasvu kiiruse kontrolli alla võtmine. Kui saame avaliku sektori kulud kontrolli alla, saame ka inflatsiooni kontrolli alla," selgitas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Ain Hanschmidt. "Indekseerimine ja Eesti praegune olukord - kiire hinnatõus majandusseisakus - ei sobi kokku, sest riigi kulud kasvavad indekseerimise tõttu palju kiiremini kui riigi kulusid rahastav majandus. Pikaajaliselt ei ole võimalik niimoodi jätkusuutlikult riiki majandada." 

Eesti Tööandjate Keskliit ühendab endas peamisi majandusharuliite ja paljusid Eesti suurettevõtteid. Kokku esindab liit otse ja läbi haruliitude rohkem kui 2000 Eesti ettevõtet, mis on omakorda tööandjaks 250 000 töötajale. Liit on apoliitiline mitteriiklik organisatsioon. 

Tööandjate pöördumine täismahus

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:42

Õnnetuste arvu vähenemine on liikluskindlustuse hinna alla toonud

07:26

Tööandjad valitsusele: riigi kulude kasvu kiirus tapab majandust

07:17

Muinsuskaitse ja sõjamuuseum asuvad Vilmsi säilmeid välja kaevama

06:56

Leedus muutub koalitsioon ja peaministriks saab Inga Ruginiene

06:47

Eesti kogub kokku vaid veerandi ostetud väikeelektroonikast

05:49

Trump: Euroopa annab Ukrainale tagatised, kuid USA on samuti kaasatud

04:56

Alkoholivabade jookide, eriti õlle, populaarsus kasvab

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Viipekeelsed uudised

25.08

Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

25.08

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

25.08

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

25.08

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

25.08

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

25.08

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

25.08

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali

25.08

Sõja 1279. päev: Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

ETV spordisaade, 25. august

loe: kultuur

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

25.08

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

25.08

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

25.08

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

25.08

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

25.08

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

25.08

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo