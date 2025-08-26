X!

Galerii: president võõrustas saadikuid ja ütles välja Eesti järgmise välispoliitilise sihi

Eesti
Suursaadikud presidendi juures.
Vaata galeriid
26 pilti
Eesti

President Alar Karis rõhutas Kadriorus toimunud esindusjuhtide vastuvõtul Eesti diplomaatide rolli meie riigi julgeoleku, väärtuste ja rahvusvahelise nähtavuse tagamisel. Riigipea sõnul on Eesti järgmine eesmärk ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus.

"Eesti on vaba ja põhimõtetega riik, kes on valmis seda vabadust ja neid põhimõtteid edendamise kõrval ka kaitsma. Selle eest teile kõigile suur tänu," ütles riigipea suursaadikutele.

President tõi esile, et meie välispoliitika keskmes on julgeolek selle täies tõsiduses: "Naaberriik Venemaa peab Ukrainas jätkuvalt vallutussõda, sõda ilma halastuseta. Vahendiks hirm ja õud. Eesmärgiks Ukraina rahva alistamine, suuremas plaanis demokraatliku maailma nõrgestamine ja uute maailma suunavate põhimõtete peale sundimine. Põhimõtete, mis tunnistavad vaid jõudu ja väiksemate arvel tehtavaid suurriiklike tehinguid. Säänses maailmas ei pruugi meil kohta olla, mispärast on kogu meie tegevus, seniks kuni Putin ja tema Venemaa pole taltunud ning muutnud oma arusaamu maailmast, eksistentsiaalse alatooniga."

Riigipea rõhutas NATO ja Euroopa Liidu otsuste tähtsust, sealhulgas kaitsekulutuste suurendamist ning valmisolekut reageerida uutele ohtudele.

Presidendi sõnul on Eesti diplomaatia oluline ka globaalselt: "Meie suhtlusring ei ole enam lähiümbrus või piirkond. Me räägime ja meiega tahavad rääkida inimesed üleilma – Botswanas, Kiribatil, Indias, Namiibias, Vietnamis, Singapuris, Uus-Meremaal, Dominikaani Vabariigis, Tšiilis," märkis ta ja lisas, et asi pole ainult suhtlemises, vaid ka majandus-kaubandusvõimaluste laiendamises.

Samuti rõhutas president Karis Põhjala ja Balti koos tegutsemise olulisust.

Lõpetuseks märkis riigipea, et Eesti järgmine eesmärk on ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus.

"Tänases hüplikkus maailmas on inimeste õigused ja vabadused nagu meie neid tunneme ja austame, kui mitte ohus, siis surve all kindlasti. Ühelt poolt ideoloogiline fundamentalism, teiselt poolt äärmuslik populism on hakanud Inimõiguste deklaratsiooniga kokkulepitud põhimõtteid murendama. Seepärast pole meie, oma ajaloos teistkordne nõukogu liikmesus, tähtis mitte ainult meile endile, vaid kogu demokraatlikule kogukonnale," rääkis president.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

09:18

Otse kell 10: Pevkur, Taro, kapo ja kaitsevägi julgeolekuolukorrast

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:54

Kehtiv kirjastussüsteem teeb ülikoolidest artiklivabrikud

08:54

Galerii: president võõrustas saadikuid ja ütles välja Eesti järgmise välispoliitilise sihi

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

08:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Roose, Järvan

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

08:21

Trump vallandas Föderaalreservi nõukogu liikme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

25.08

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

25.08

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

25.08

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

25.08

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

25.08

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

25.08

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali

25.08

Valguskaabli ühenduste rajamine maapiirkondades pole osutunud tulemuslikuks

ilmateade

loe: sport

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

08:05

TÄNA | "Võimlas" räägitakse korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

loe: kultuur

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

25.08

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

25.08

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

Raadiouudised

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

25.08

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

25.08

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

25.08

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo