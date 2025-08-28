Reedel sajab vihma ja võib olla ka äikest

Reedel jõuab lõuna poolt Eestini sooja ja niiske õhumassiga madalrõhulohk. Sellega seotud sajupilved jõuavad varahommikuks saartele ja sealt edasi mandrile. Pärastlõunal on kohati ka äikeseoht ja õhusoe tõuseb päeval kuni 21 kraadini.

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab vihma ja kohati tekib udu. Puhub kagu- ja idatuul 2-7, saartel 5-10 m/s ning sooja on 8 kuni 13, rannikul paiguti 16 kraadi.

Hommik on pilves ja endiselt sajab mitmel pool vihma. Kagu- ja idatuul puhub 3-9, saartel iiliti 15 m/s ning sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Aeg-ajalt sajab vihma, pärastlõunal võib olla kohati ka äikest. Tuul puhub mõõdukalt idast ja kagust, saartel ja rannikul iiliti 16 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtul sajab taas mitmel pool hoovihma ja mandril on kohati äikeseoht. Puhub ida- ja kagutuul, saartel kagu- ja lõunatuul 4-10, saartel ja rannikul iiliti 15 m/s. Sooja on kuni 19 kraadi.

Kui laupäeva öösel sajab veel mitmel pool vihma, siis hommikuks sajuvõimalus väheneb ja päev toob vaid kohatisi sajuhooge. Sooja on öösel 11 kuni 16, päeval 17 kuni 23 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool vihma, tihedamalt ja tugevamalt just Ida-Eestis. Sooja on päeval kuni 21 kraadi.

Esmaspäev, 1.september peaks praeguse ilmaprognoosi järgi tulema pigem kuiv, vaid kohatiste nõrkade hoovihmadega, tuul on nõrk ja õhk soe - kuni 22 kraadi.