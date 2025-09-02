Kaitseinvesteeringute keskus plaanib 60 000 euroga ringmajanduse häkatoni

RKIK plaanib korraldada ringmajanduse häkatoni, mis peaks aitama otsida ja arendada ringmajanduse innovatsioonidel tuginevaid võimalusi, kuidas kaitsevaldkonna tegevustest tulenevad materjalijäägid uuesti kasutusele võtta.

Selleks peaks arendama, tuvastama või kasutusele võtma uuenduslikud materjaliprotsessid, innovatiivsed tarneahelamudelid, tootedisaini lahendused ning meetodid, kuidas materjalijääke keskkonnasäästlikult kõrvaldada.

Augusti keskel algatas RKIK hanke, kus otsib niisuguse ürituse korraldajat.

"Üritusele on oodatud ideed, mille eesmärgiks on uute ringmajanduslahenduste väljatöötamine või olemasolevate probleemilahenduse meetodite valideerimine. Lahendeid on võimalik pakkuda nii ette kirjeldatud probleemidele kui ka vabal teemal, mis otseselt panustab kaitsevaldkonnas ringmajanduslike lahenduste kasutuselevõttu," seisab hanke tehnilises kirjelduses.

Häkatoni töökeeleks on inglise keel ning hanke võitja peaks leidma sadakond üritusel osalejat, kes töötaksid kuni kuueliikmelistes tiimides.

Lisaks peab tulevane lepingupartner leidma tiimidele kokku kümmekond mentorit, kes neid aitavad ja suunavad. Mentorid peavad olema valdkonda tundvad praktikud ning nende seas võib olla kaitsesektori esindajaid.

Häkaton peaks toimuma hiljemalt tänavu detsembri keskpaigas ja ürituse pikkuseks on ette nähtud 36 või 48 tundi.

Hanke võitjal tuleb leida ürituseks sobivad ruumid ja vajalik sisustus ning tehnilised lahendused, aga ka toitlustus, mille puhul tuleb vältida toidukao ja jäätmete teket ning pakkuda ka taimetoitu ja muud erimenüüd, mille vajaduse kohta osalejatelt varem infot küsitakse.

Lisaks lepivad RKIK ja korraldaja kokku ürituse kommunikatsiooni- ja turundusplaani, mis sisaldab eelturundust, seotud materjalide koostamist ja kujundamist ning professionaalse fotograafi kaasamist, kes igal toimumispeval vähemalt neli tundi pilte teeb.

Üritusel osalejatel tuleb maksta ka osalustasu, mis hanke kirjelduse kohaselt võiks olla näiteks 300 eurot meeskonna kohta. Osalustasust moodustub auhinnafond ja võitjad valib välja žürii.

Hanke eeldatav maksumus on 60 000 eurot.

Pakkumisi saab esitada kuni 11. septembrini.