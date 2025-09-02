X!

Kaitseinvesteeringute keskus plaanib 60 000 euroga ringmajanduse häkatoni

Eesti
RKIK.
RKIK. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) otsib riigihankega ringmajanduse häkatoni korraldajat, hanke eeldatav maksumus on 60 000 eurot.

RKIK plaanib korraldada ringmajanduse häkatoni, mis peaks aitama otsida ja arendada ringmajanduse innovatsioonidel tuginevaid võimalusi, kuidas kaitsevaldkonna tegevustest tulenevad materjalijäägid uuesti kasutusele võtta.

Selleks peaks arendama, tuvastama või kasutusele võtma uuenduslikud materjaliprotsessid, innovatiivsed tarneahelamudelid, tootedisaini lahendused ning meetodid, kuidas materjalijääke keskkonnasäästlikult kõrvaldada.

Augusti keskel algatas RKIK hanke, kus otsib niisuguse ürituse korraldajat.

"Üritusele on oodatud ideed, mille eesmärgiks on uute ringmajanduslahenduste väljatöötamine või olemasolevate probleemilahenduse meetodite valideerimine. Lahendeid on võimalik pakkuda nii ette kirjeldatud probleemidele kui ka vabal teemal, mis otseselt panustab kaitsevaldkonnas ringmajanduslike lahenduste kasutuselevõttu," seisab hanke tehnilises kirjelduses.

Häkatoni töökeeleks on inglise keel ning hanke võitja peaks leidma sadakond üritusel osalejat, kes töötaksid kuni kuueliikmelistes tiimides.

Lisaks peab tulevane lepingupartner leidma tiimidele kokku kümmekond mentorit, kes neid aitavad ja suunavad. Mentorid peavad olema valdkonda tundvad praktikud ning nende seas võib olla kaitsesektori esindajaid.

Häkaton peaks toimuma hiljemalt tänavu detsembri keskpaigas ja ürituse pikkuseks on ette nähtud 36 või 48 tundi.

Hanke võitjal tuleb leida ürituseks sobivad ruumid ja vajalik sisustus ning tehnilised lahendused, aga ka toitlustus, mille puhul tuleb vältida toidukao ja jäätmete teket ning pakkuda ka taimetoitu ja muud erimenüüd, mille vajaduse kohta osalejatelt varem infot küsitakse.

Lisaks lepivad RKIK ja korraldaja kokku ürituse kommunikatsiooni- ja turundusplaani, mis sisaldab eelturundust, seotud materjalide koostamist ja kujundamist ning professionaalse fotograafi kaasamist, kes igal toimumispeval vähemalt neli tundi pilte teeb.

Üritusel osalejatel tuleb maksta ka osalustasu, mis hanke kirjelduse kohaselt võiks olla näiteks 300 eurot meeskonna kohta. Osalustasust moodustub auhinnafond ja võitjad valib välja žürii.

Hanke eeldatav maksumus on 60 000 eurot.

Pakkumisi saab esitada kuni 11. septembrini.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:08

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

12:06

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

11:54

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

11:48

"Impulss": poevargaks osutub aina sagedamini täiesti tavaline inimene

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

11:21

Kulla hind tõusis taas rekordkõrgele

11:20

Kaitseinvesteeringute keskus plaanib 60 000 euroga ringmajanduse häkatoni

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

10:27

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

ilmateade

loe: sport

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

11:06

Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

11:00

KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

loe: kultuur

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

loe: eeter

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

01.09

Sabatipuhkuselt ametisse naasnud Viilma: sellise tempoga ei saanud edasi minna

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

Raadiouudised

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo