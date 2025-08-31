Sotsid soovivad võtta linna arvele uusarendustest üürikortereid

Sotsiaaldemokraatide nägemuses võiks tulevikus Tallinnas kinnisvaraarenduses anda igast arendusest mõned korterid linnale ja linn võiks neid välja üürida. Samuti võiks linn erasektoriga koostöös üürimaju ehitada.

"Eelmisel aastal ainult üks viiendik müüdud kodudest oli kättesaadav ning eesmärk on ehitada siis üürimaju. Täpsem sihtrühm nõuab kindlasti veel läbitöötamist, aga meie jaoks on väga oluline, et need inimesed, kes töötavad igapäevaselt Tallinnas, nagu päästjad, politseinikud, õpetajad, aga laiemalt ka noored pered," sõnas Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Sotside arvates võiks linn eraldada maa, viia projekt ehitusloani ja siis lasta eraettevõttel kinnistule üürimaja ehitada. Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul võiks siis juba linn ise lasta hoone ehitada.

"Kõige olulisem küsimus, et miks erasektor peaks müüma korterit odavamalt kui seda pakuvad turutingimused? Kui see peaks olema odavam, keegi peaks vahendid kinni maksma ja selleks on ainult üks võimalik huviline ehk siis Tallinna linn. Mina arvan, et oleks vaja ehitada munitsipaalkortereid, mida ehitaks linn ja kus oleks soodsam rendihind," lausus Kõlvart.

Parempoolsed ütlevad, et kinnisvara hindasid aitaks alla tuua bürokraatia vähendamine ja menetluste kiirendamine.

"Usume seda, et kodud on kättesaadavad. Kui ühe kuuga kasvab korteri hind bürokraatia tõttu viimaste aastate arvestuste järgi üks protsent, et mida rohkem kuid see lihtsalt seisab, seda kallimaks läheb korteri hind," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark samuti kahtleb, et linna sekkumine võimaldaks odavamaid üüripindu turule tuua.

"Meil ei ole võimalik kuidagi odavama hinnaga arendada kui meil täna arendatakse. Praeguses olukorras on meil elamispindade, just uute korterite turul, tõsine ülepakkumine. Kui arvata, et sellises olukorras on mingit soodushinda võimalik pakkuda, siis see on täielik absurdsus," sõnas Toompark.