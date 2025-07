Lõuna-Euroopat tabanud kuumalaine on nõudnud vähemalt kaheksa inimese elu

Euroopat tabanud kuumalaine tagajärjel suri kolmapäeval Hispaanias neli ning Prantsusmaal ja Itaalias kaks inimest.

Šveitsi elektriettevõte Axpo sulges teisipäeval Beznau tuumaelektrijaamas ühe reaktori ja vähendas teise toodangut poole võrra jahutuseks vajaliku jõevee kõrge temperatuuri tõttu. Neljapäeval teatas ettevõte ka teise reaktori sulgemisest.

Hispaania ametnike teatel hukkusid Kataloonias metsatulekahjus kaks inimest. Võimud teatasid kuumalaine põhjustatud surmajuhtumitest ka Extremaduras ja Córdobas.

Itaalias surid Sardiinia saare randades kaks meest pärast tervise halvenemist.

Prantsusmaal varises teadete kohaselt 10-aastane USA-st pärit tüdruk Pariisist edelas asuvat Versailles' paleed külastades kokku ja suri. Prantsuse ringhäälingu TF1 teatel varises tüdruk kokku teisipäeval umbes kell 18 kohaliku aja järgi oma vanemate ees kokku. Vaatamata lossi turvameeskonna ja päästeteenistuste pingutustele kuulutati ta tund aega hiljem surnuks.

Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku minister Agnès Pannier-Runacher ütles, et Prantsusmaal registreeriti kaks kuumaga seotud surmajuhtumit ja et enam kui 300 inimesele anti erakorralist abi.

Itaalia Vicenza provintsis viidi teisipäeval kell 15.30 kohaliku aja järgi kaks ehitustöölist haiglasse, kuna nad jäid augus töötades kuumuse tõttu haigeks. Uudisteagentuuri Ansa teatel on üks töölistest koomas.

Päästeteenistuste teatel on Kataloonia metsatulekahju levinud kuni 6500 hektari suurusele alale.

Nii Hispaanias kui ka Inglismaal oli kuumim juuni alates arvestuse algusest. Hispaania ilmateenistus Aemet teatas, et eelmise kuu keskmine temperatuur 23,6 kraadi purustas rekordeid, ületades juuli ja augusti tavapärast keskmist.

Aemet prognoosis kolmapäeval Córdoba linnas temperatuuriks 41 kraadi ning ütles, et eelmisel ööl oli lähedalasuvas Osuna linnas öine temperatuur koguni 28 kraadi.

Prantsusmaal registreeriti teine ​​kõige kuumem juuni alates arvepidamise algusest 1900. aastal. 2023. aasta juuni oli veel kuumem.

Samal ajal on kaks metsatulekahju Kreekas sundinud inimesi evakueerima, kuna võimud hoiatavad suure tuleohu eest paljudes piirkondades, sealhulgas Attikas, Kreetal ning Peloponnesose ja Egeuse saarte osades.

Halkidiki põhjaosas puhkes Vourvourou rannikuküla lähedal kiiresti leviv tulekahju kergestisüttivas männimetsas, sundides elanikke ja telkijaid põgenema. Piirkonnas on teatatud elektrikatkestustest ning 65 tuletõrjujat, maapealset meeskonda ja õhuüksust võitlevad leekidega järsul maastikul.

Kreeta saarel on kontrolli alt väljunud suur tulekahju, mis ähvardab kodusid, turismimajutust ja kriitilist taristut. Kohalikele elanikele ja turistidele anti korraldus lahkuda. Tulekahju on kustutama saadetud üle 100 tuletõrjuja.

Kreeta metsatulekahju Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stefanos Rapanis

Dimple Rana, säästva arengu konsultatsioonifirma Arupi soojus- ja mikrokliimaspetsialist, ütles BBC-le, et soojuse mõju ja vanuse vahel on suur seos.

Näiteks Ühendkuningriigis oli enamik kuumaga seotud surmajuhtumeid vanemate täiskasvanute seas, ütles Rana. Samuti olid ohus nooremad lapsed, eriti alla viieaastased.

Teine arvestatav tegur on see, et madalama sissetulekuga inimesed teevad sageli rohkem füüsilist tööd, ütles Rana, mis tähendab, et nad puutuvad rohkem kokku kõrgemate temperatuuridega.

ÜRO kliimamuutuste paneeli teatel on kuumalained inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu üha sagedasemad.