Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

Foto: Priit Mürk/ERR
Riigikontrolli tuvastatud mitmekümne miljoni USA dollari suurused ettemaksed USA-sse olid tehtud USA valitsusele Himarsi süsteemide ostuks ning selles pole midagi kahtlast, ütles "Aktuaalses kaameras" kaitseminister Hanno Pevkur.

Miks on kaitseinvesteeringute keskus teinud põhjendamatuid ettemakseid, tugevalt üle 80 miljoni euro?

Ma sooviks tänada riigikontrolli tehtud töö ja edastatud märkuste eest. Klaarime ära selle 87 miljonit. Tegemist oli Eestile ülioluliste pikamaasüsteemide Himars ettemaksega USA valitsusele. See ei olnud ühelegi ettevõttele ega ühelegi kahtlasele isikule. Sellest USA, kuna nad olid ka Himars-süsteemide rahastajad, maksis 47 miljonit tagasi. Teine summa, mis puudutas 10 miljonit, on seotud Koreaga ja on seotud meie liikuvsuurtükkide K-9 pikaajalise lepinguga, mis puudutab hooldust, varuosasid ja kõike muud. Kinnitan veelkord, mida ka kaitseministeeriumi kantsler ütles, et asjad saavad korda – nii saab olema.

Miks on kaitsevaldkonnas varad arvele võtmata ja ei suudeta anda riigikontrollile dokumentaalset ülevaadet varade seisust?

Varad on arvele võetud. Loomulikul peab arvestust parandama. Sellega (kaitseministeeriumi) kantsler, uus siseauditi juht, uus sisekontrolör ja kõik asutused, eelkõige kaitsevägi, peavad igapäevaselt tegelema. Ühelgi kontrollival asutusel, olgu see kaitseministeerium või riigikontroll, ei tohi jääda ühtegi kahtlust, et kusagil on midagi, mida ei ole arvele võetud. Need (riigikontrolöri) märkused on kohased, nendega tuleb tegelda ja ma olen selle ülesande nii uuele siseauditi juhile kui ka kantslerile mõnda aega tagasi andnud.

Miks peaksid inimesed olema kindlad, et iga kaitsevõimekusse lisatud euro läheb õigesse kohta?

Kõik maksumaksja poolt eraldatud vahendid riigikaitse tugevdamiseks lähevad ainult riigikaitse tugevdamiseks, mitte kusagile mujale. Loomulikult, meil on suurenenud vastutus ja ma olen päri riigikontrolliga, et me peame suurendama kontrollide mahtu. Seetõttu oleme juurde palganud sisekontrolöri, siseauditiga tegelevaid inimesi ja meie ülesanne on anda avalikkusele kindlus, et see raha, mida maksumaksja on pannud riigikaitse tugevdamiseks, sinna ka läheb. Ja mina tean, et see sinna läheb.

Riigikontrolör ütleb, et kaitseministeerium pole kolhoos, kus on kollektiivne vastu(tama)tus. Kantsler Kuusk kinnitab,  et praegune tema meeskond võtab vastutuse segaduse kordategemise eest. Üks juht on siiski kogu aeg olnud sama – kas te ministrina võtate poliitilise vastutuse ja astute tagasi?

Minister Pevkur teeb iga päev tööd selle nimel, et Eesti riigikaitse oleks tugev ja Eesti inimesed saaksid rahulikult magada. Selle nimel läheme edasi, mitte tagasi. Selle nimel anname kõigile vajalikele küsimustele selgitused ja vastused. Ja nii me edasi toimetame.

Toimetaja: Marko Tooming

