Rootsi valitsus kavatseb langetada toidukaupade käibemaksu poole võrra

Käibemaksumäära alandamine 12 protsendilt kuule protsendile hakkaks kehtima alates järgmise aasta 1. aprillist.

Meetme maksumuseks hinnatakse 2026. aastal 16 miljardit Rootsi krooni (ligi 1,4 miljardit eurot) ja 2027. aastal 21 miljardit krooni (ligi 1,9 miljardit eurot).

Rootsi majanduskasv on peatunud maksupoliitikaga seotud ebakindluse tõttu ning nii majapidamised kui ka ettevõtted on hoolimata mitmest intressimäära langetusest kulutamise suhtes ettevaatlikud.

Asepeaminister Ebba Busch ütles, et käibemaksu alandamine on ajutine ning kehtib 2026. aasta aprillist kuni 2027. aasta detsemberini.

"See on reform, millel on suurim mõju just nendele majapidamistele, kellel on olnud kõige raskem," ütles Busch sotsiaalmeedias.

Parempoolne koalitsioonivalitsus teatas eelmisel nädalal, et 2026. aasta eelarve sisaldab 80 miljardi Rootsi krooni ulatuses katmata meetmeid majanduse elavdamiseks.

Rootsi valitsus prognoosib selleks aastaks 0,9-protsendist sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu ja ning 2026 aastaks 3,0-protsendist kasvu. Valitsus esitab riigieelarve seaduse eelnõu parlamendile 22. septembril.

Analüütikute hinnangul sisaldab eelnõu tõenäoliselt nii üksikisiku- kui ka ettevõtete tulumaksu vähendamist ning katmata kulutusi.