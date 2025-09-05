X!

Pentagon: Venezuela sõjalennukid lendasid ohtlikult lähedal USA laevale

USA kaitseministeerium teatas, et kaks Venezuela sõjalennukit lendasid neljapäeval rahvusvahelistes vetes ohtlikult lähedal USA mereväe alusele.

Pentagon nimetas vahejuhtumit äärmiselt provokatiivseks teoks ja hoiatas Venezuelat edasise eskalatsiooni eest.

"Venezuelat juhtival kartellil soovitatakse tungivalt mitte teha edasisi katseid takistada, heidutada või sekkuda USA sõjaväe poolt läbiviidavatesse narko- ja terrorismivastastesse operatsioonidesse," seisab kaitseministeeriumi avalduses.

USA saatis hiljuti narkokaubandusega võitlemiseks sõjalaevad Kariibi mere lõunaossa ning president Donald Trump teatas teisipäeval 11 narkosmugeldaja tapmisest.

Välisminister Marco Rubio lubas kolmapäeval, et USA jätkab narkokartellide vastaseid rünnakuid.

Ka Pete Hegseth ütles, et sõjalised operatsioonid narkokaubitsejate vastu ei lõpe teisipäeval Venezuelast pärit laeva vastu toimunud rünnakuga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

