Esmaspäeval on ilm endiselt suvine ja soe

Foto: Ken Mürk/ERR
Üle Eesti lõunast põhja ulatuv madalrõhuvöönd hääbub ja esmaspäeval saab mõjusamaks Venemaal laiuv kõrgrõhuala. Öösel on pilvi vähe ja ilm sajuta, kuid paiguti tekib udu. Päev on laialdaselt päikesepaisteline, Eesti lääneservas veidi pilvisem ja paiguti võib vihma sabistada. Idakaarest puhuv tuul on nõrk ja sooja on kuni 25 kraadi.

Eelolev öö on Eestis selge, saartel vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on selge, lääne pool kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Lääne-Eestis on paiguti udu. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 1-6 m/s. Sooja on 13 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi.

Päev on selge, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja kohati võib vähest hoovihma sadada. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 19 kuni 25 kraadi.

Teisipäev tuleb sajuta, öösel kohati udune. Öösel on sooja 11 kuni 17, päeval 18 kuni 24 kraadi.

Kolmapäev püsib mandril sajuta, saartele võib jõuda õhtu poole merelt hoovihmapilvi. Öösel on samuti sooja 11 kuni 17, päeval 18 kuni 24 kraadi.

Neljapäev on mandril sajuta, saartel on kohati hoovihmavõimalus. Reede öösel jõuab saartele suure tõenäosusega tihedam sajuala, mis laieneb hommikuks mandri lääneserva. Idas püsib ilm sajuta. Õhk on nädala teises pooles ikka suviselt soe.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

