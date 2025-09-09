Ülevaade: Tallinn sai valmis tänavaruumi juhendi

Tallinn sai valmis Tallinna tänavaruumi juhendiga, mille järgi hakatakse tulevikus pealinna tänavaid rekonstrueerima. Tallinna tänavad ja tänavalõigud on selle tarbeks liigitatud üheksasse gruppi.

Tallinna linnaplaneerimise ametil on valminud Tallinna tänavaruumi juhend, milles kirjeldatakse põhimõtteid Tallinna tänavate kavandamisel ja projekteerimisel ning mille aluseks on võetud üheksa tänavatüüpi.

Juhendis kirjeldatakse, et olulisematel magistraalidel on korraldatud mugav, kiire ja tiheda graafikuga ühistransport. Mida kohalikum on tänav, seda rahulikumana on see kujundatud. Eri liiki tänavatel kehtivad jalgsi ja rattaga liikumise, ühissõidukite läbilaskevõime ning teede hoolduse kohta erinevad nõuded.

Juhendi järgi jääks Tallinna kesklinna enamjaolt tänavad, kus kiiruspiiranguks 30 kuni 40 kilomeetrit tunnis, samas läbivad kesklinna ka ülelinnaliste tänavate kategooriasse kuuluvad tänavad, nagu Liivalaia, Pronksi, Suur-Ameerika tänav, Toompuiestee ja Pärnu maantee, kus lubatud piirkiirus on pigem 40 kuni 50 km/h.

Juhendis märgitakse, et Tallinna eelistatud liikumisviisideks on jalgsi, ratta või ühissõidukiga liikumine. Sellest lähtudes tuleb ka tänavaruumi kavandades täita esmalt nende liikumisviiside ruumilised vajadused, seisab juhendis.

Haljastuse kohta märgitakse, et mitmerindelist haljastust tuleb lisada võimalikult palju, sealhulgas puid. Kitsastes oludes tuleb leida muid haljastusviise: põõsad, madalhaljastus, juurekaitserestiga puud, vertikaal- ja konteinerhaljastus.

Kohalik, piirkondlik, ülelinnaline

Tänavaruum on juhendis jagatud kolmeks: kohalik, piirkondlik ja ülelinnaline. Kohalikul tänaval või teel järgitakse enamasti jagatud ruumi põhimõtet, kus liiklejarühmad ei pruugi olla üksteisest eraldatud. Piirkondlikul ja ülelinnalisel tänaval või teel on aga kõik liiklejarühmad üksteisest eraldatud.

Jalgrattateede kohta märgitakse, et need kuuluvad kokku pigem sõiduteega. Mida intensiivsema liiklusega on tänav, seda olulisem on luua puhver ratturite ja teiste sõidukite vahele. Rahulikumal tänaval võivad liiklejad ruumi jagada, kuid seejuures on eelistatud ruumi jagamine jalgrataste ja teiste sõidukite vahel.

Linnaplaneerimise amet on koostanud tänavatüüpide kaardi, kus on kõik Tallinna tänavad tähistatud vastava tüübiga.

Tänavaruumi kavandamise põhimõtted. Ülelinnaline tänav. Mustamäe tee. Autor/allikas: Tallinna linnaplaneerimise amet

Ülelinnalised teed on linnaosi ühendavad tiheda liiklusega teed, kus piirkiiruseks on 50 km/h või rohkem. See on ainus tänavaliik, kus läbiva liikluse arvelt kompromisse ei tehta ehk ühelegi liiklejagrupile pole kitsendusi ning liiklust rahustavaid elemente ei ole. Ülelinnalised teed on näiteks Paldiski maantee alates Hipodroomi ristmikust linnast väljuval suunal, Järvevana tee ja Laagna tee.

Ülelinnaline tänav on linnaosi ühendav tiheda liiklusega tänav, mille piirkiiruseks on 40 kuni 50 km/h. Kompromisse ei tehta jalakäijate ja ühistranspordi arvelt, liiklust rahustavaid elemente ei ole. Ülelinnalised tänavad on näiteks Reidi tee, Tartu maantee ning Liivalaia ja Tehnika tänav.

Tänavaruumi kavandamise põhimõtted. Ülelinnaline tee. Paldiski maantee. Autor/allikas: Tallinna linnaplaneerimise amet

Piirkondlik tee on piirkondi ühendav keskmise liiklusega tee, kus üldiselt on piirkiiruseks 40 kuni 50 km/h. Kompromisse on lubatud teha parkimise ja sõidutee ruumi ning bussitaskute ja rattatee laiuse arvelt. Liiklust rahustavaid elemente ei kasutata. Piirkondlikud teed on näiteks Masina, Lasnamäe ja Niine tänav.

Piirkondlik tänav on piirkondi ühendav keskmise liiklusega tänav ning tegu on kvaliteetse avaliku ruumiga, mis peab tugevdama kogukonnaelu. Piirkiirus on 40 km/h või väiksem ning on olemas liiklust rahustavad elemendid. Kompromissi on lubatud otsida sõidutee, bussitaskute ja parkimise arvelt. Piirkondlikud tänavad on näiteks suures osas Gonsiori, Lauteri, Lembitu ja Veerenni tänav.

Kohalik tee on asumisisene juurdepääsutee, mis on mõeldud eelkõige kohalikule elanikule liiklemiseks. Piirkiirus on 30 km/h või väiksem. Sellisel teel ei käi ühistransport. Kompromissi on lubatud otsida sõidutee ruumi, kuid ka rattatee või kõnnitee arvelt. Kohalikud teed on näiteks Magasini, Jakobi ja Tina tänav.

Kohalik tänav on asumisisene juurdepääsutänav, mis tugevdab kohaliku kogukonna tegemisi ja neile mõeldud teenuseid ning esmatähtis on sellisel tänaval jalgsi liikumine. Kohalikud tänavad on asumi peatänavad. Piirkiirus on 30 km/h või väiksem. Kohalik tänavad on näiteks Faehlmanni, Kentmanni ja Vabriku tänav.

Lisaks on olemas tüüpide hulgas kohalik koht, piirkondlik koht ja ülelinnaline koht, mis on vastavalt asumisisene hõreda liiklusega koht, piirkondlik keskmise liiklusega koht ja ülelinnaline tiheda liiklusega koht.

Kohalik koht on näiteks Vana-Kalamaja tänav Kopli tänavast kuni väljakuni, vanalinn ja Rotermanni kvartal. Piirkondlikud kohad on näiteks Mere puiestee, suur osa Estonia puiesteest ning ka näiteks Narva maantee lõik Jõe tänavast Petrooleumi tänavani. Ülelinnalised kohad on teiste seas tulevase peatänava lõik ning ka osad Liivalaia tänavast, millega tõenäoliselt peetakse silmas Liivalaia tänavat peale rekonstrueerimist; sama puudutab Endal tänava seda osa, mis jääb Kristiine keskuse ette.