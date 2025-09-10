Soomlasi käib Eestis vähem ja välisturism pole taastunud

Kui võrrelda koroonakriisi eelse ajaga, siis alates võrreldes 2019. aastaga on välisturiste Eestis 15 protsenti vähem. See on märkimisväärne arvestades, et enamikus Euroopa riikides on kriisieelsed tasemed juba ammu ületatud. Üks olulistest põhjustest, miks välisturism ei ole taastunud, on see, et Eestis käib vähem soomlasi.

Soomlased moodustavad koguni 42 protsenti välisturistidest ning neid oli tänavu seitse protsenti vähem kui aasta tagasi. Ülejäänud riigid – Läti, Saksamaa, Leedu ja USA – olid küll selgelt plussis, kuid nende panus tervikusse on tunduvalt väiksem.

Kõige suuremat rolli Soome turistide languses mängib Tallinn, kus neid ööbis juulis eelmise aastaga võrreldes 19 protsenti vähem.

"Kõige suurem langus on olnud Tallinnas, kus langes soomlaste arv tervelt 19 protsenti. Kui me võtame Eesti tervikpildi, siis regioonides on kasvanud (truism) kokku 12 protsenti ja nii ongi kogu langus seitse protsenti. Reisikorraldajatelt on meil tagasiside, et Tallinnas oli hästi palju suuri rahvusvahelisi sündmusi. Paljud soomlased võib-olla jäid oma broneerimistega päris hiljaks ehk ööbiti Tallinnast väljas, mida näitab ka Harju maakonnas ööbimiste arvu kasv soomlaste seas," rääkis ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse turismiosakonna juht Anneli Lepp.

Lepa sõnul kasvas väljaspool Tallinna ööbinud soomlaste arv juulis võrreldes eelmise aastaga 12 protsenti. Vaatamata soomlaste arvu kasvule jõuavad aga välisturistid kokkuvõttes aina vähem Tallinnast välja.

"Suures pildis on see vahe tõesti suurenenud, peale Covidit eelkõige ollakse Tallinnas. Uuemad sihtturud, kust enne meie juures nii palju ei käidud – üks on Läti, kes on meid peale Covidit väga suure hoolega avastanud. Kui nad eelnevalt olid eelkõige Tartus ja Pärnus, siis lätlased on (nüüd) avastanud Tallinna ka," ütles Lepp.

Lepp ütleb, et väheneb nende soomlaste osakaal, kes otsivad Eestist odavat hinda.

"Kui me hindasid võrdleme Soomega, me ei ole veel kallimad kui Soome, ja kui võrdleme majutushindasid, siis oleme me soodsamad. Ma küll vaatasin Benchmarkingus Pärnu majutushindasid, siis tõesti Pärnu oli juulikuus kallim kui soomlastel näiteks Helsingis ööbimine, aga nad ikkagi tulevad siia, järelikult me oma väärtuspakkumisega kanname selle osa ära. Ma arvan, et nende soomlaste osakaal, kes on tulnud Eestisse odava hinna pärast, kindlasti langeb, aga samas on meil võimalus kasvatada osakaalu nende soomlaste seas, kes tulevad kvaliteedi järele ehk hinnatõusuga peab kaasnema ka teenusekvaliteedi kasv," lausus Lepp.

Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas ütles, et nende hotellide hinnatase oli eelmise suvega samas suurusjärgus.

Oli normaalne suvi, inimesed tulid vaatamata kõigele, nii hinnatasemele kui ka kehvale ilmale. Spaahotellidel läks see suvi normaalselt. Pärnu suvepealinnana töötab ja võimaldab ka selle eest natuke külastajatelt preemiumit küsida, eriti teiste Eesti piirkondadega võrreldes – sellist liivaranda ja nii head merd mujal ei ole, nii et ka soomlased kindlasti hindavad seda. Ja ma arvan, et nad käivadki just sellepärast ja on valmis seda hinda maksma," ütles Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas.