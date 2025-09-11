Briti suursaadik USA-s jäi Epsteini sidemete tõttu tööst ilma

Seksuaalkurjategijaga seotud skandaal ei näita vaibumise märke ning sel nädalal avaldati Epsteinile saadetud e-kirjad.

Välisministeeriumi ametnik Stephen Doughty ütles parlamendi alamkojas, et vallandamise otsus langetati pärast seda, kui avaldati Mandelsoni meilid Epsteinile.

"Arvestades Peter Mandelsoni kirjutatud e-kirjades sisalduvat lisateavet, palus peaminister välisministrit, et ta võtaks Mandelsoni suursaadiku kohalt tagasi. Kirjad näitavad, et Peter Mandelsoni ja Jeffrey Epsteini suhte sügavus ja ulatus erinesid oluliselt sellest, mis oli teada tema ametisse nimetamise ajal," teatas Briti välisministeerium.

Kolmapäeval avaldas kõmuleht The Sun kõnealused e-kirjad. Lehe teatel näitas kiri, et Mandelson julgustas Epsteini võitlema ennetähtaegse vabanemise eest. Kiri saadeti vahetult enne seda, kui Epstein 2008. aastal vanglakaristust kandma hakkas.

Epstein tunnistas end toona süüdi alaealiste prostitutsiooni vahendamises ning sai 18 kuud vangistust. Tegelikkuses kandis Epstein seda karistust leevendatud kujul, sest näiteks päevasel ajal oli tal võimalik vanglast väljas tööl käia.

Epstein oli siis veel laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Tema sõpruskonda on omal ajal kuulunud ka praegune president Donald Trump ja ekspresident Bill Clinton ning väga paljud teised tuntud inimesed.

USA esindajatekoja demokraadid avalikustasid hiljuti sünnipäevaraamatu, mis kingiti Epsteinile tema 50. sünnipäevaks. See sisaldas kümneid seksuaalselt selgesõnalisi kirju ja pilte, alates tüdruksõprade joonistustest Epsteinist basseini ääres massaaži saamas, kuni võikadeni fotodeni.

Raamatusse kaastöö teinute hulgas oli ka Mandelson, viimane nimetas seal Epsteini "oma parimaks sõbraks."

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Kui Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, vallandas see vandenõuteooriate laine.