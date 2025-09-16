X!

Trump teatas veel ühest rünnakust Venezuela narkolaeva vastu

Põlev laev, mis Trumpi sõnul kuulub Venezuela narkokartellile
Põlev laev, mis Trumpi sõnul kuulub Venezuela narkokartellile Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL
President Donald Trumpi sõnul tappis USA sõjavägi esmaspäeval korraldatud rünnakus Venezuelast pärit laevale, mis väidetavalt vedas narkootikume, kolm inimest.

Trump jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitas aluse plahvatamist. Trump teatas, et surma sai kolm narkokaubitsejat, kes olid pärit Venezuelast.

"Täna hommikul viisid USA relvajõud minu käsul läbi teise rünnaku kindlalt tuvastatud ning erakordselt vägivaldsete uimastikaubanduse kartellide ja narkoterroristide vastu," teatas Trump. 

Rünnak toimus USA lõuna väejuhatuse tegevuse piirkonnas, mis hõlmab ka Kesk- ja Lõuna-Ameerikat ning Kariibi mere piirkonda. See oli juba teine rünnak Venezuelast pärit laeva vastu. Pentagoni ametnikud pole veel viimast rünnakut kommenteerinud. 

Trump rääkis, et staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine näitas talle tõendeid, et laeval tapetud mehed tegelesid narkokaubandusega. Trumpi sõnul peletab USA vägede tegevus nüüd narkokaupmehed eemale, mis omakorda vähendab narkootikumide sissevoolu USA-sse. 

Otsus Kariibi mere piirkonnast läbi sõitev arvatav narkolaev hävitada selle asemel, et see arestida ja selle meeskond kinni pidada, on väga ebatavaline ja meenutab USA võitlust selliste rühmituste nagu al-Qaeda vastu. Demokraadist senaator Jack Reed kritiseeris seetõttu selliseid rünnakuid.  

"Ükski president ei saa salaja sõda pidada ega õigustamatuid tapmisi toime panna, see on autoritaarsus, mitte demokraatia. Need hoolimatud ja loata operatsioonid ei sea ohtu ainult ameeriklaste elud, vaid ähvardavad süüdata sõja Venezuelaga, mis tõmbaks meie riigi konflikti," ütles Reed. 

Esindajatekoja demokraadist saadik Jamie Raskin rõhutas, et sõja kuulutamise õigus kuulub kongressile. 

"Kui tegemist on õiguskaitseaktiga, siis õiguskaitse ei tööta nii. Valitsus ei ole politsei, prokurör, kohtunik ja timukas," ütles Raskin. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

