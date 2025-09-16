X!

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

Plaanitav arendus Reidi tee ääres.
Kinnisvaraarendaja Tristania, kellele kuulub Tallinnas Reidi tee ääres krunt, kuhu sel kevadel plaaniti püsti panna lõbustuspark, soovib nüüd samale alale ehitada elu- ja ärihooneid.

Tänavu kevadel soovis Tristania neile kuuluval krundil Reidi tee ääres rajada avalike ürituste ala, kus oleks ajutiselt hakanud tegutsema ka lõbustuspark. Kuivõrd kohalikud elanikud olid plaanile vastu ning ka Kesklinna valitsus ei toetanud alale avalike ürituste korraldamiseks loa andmist ja Tallinna linnakantselei ei andnudki luba, jäi see plaan katki.

Juulis tegi Tristania samale alale taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse seletuskirja järgi soovib ettevõte neile kuuluvatele kruntidele ehitada ärihooned ja korterelamud.

Taotluses öeldakse, et alale on kavas arendada põhjamaine kesklinnalik linnakvartal, kujundada maamärk, mis meelitab ligi linnaelanikke, külalisi, innovaatilisi ettevõtteid ja loovtalente. "Arendus võiks pakkuda mitmekesise arhitektuuri- ja tüpoloogiaga kõrgetasemelist elukeskkonda, atraktiivset ning inimkeskset tänavaruumi; võiks olla segafunktsioonidega, et toetada aktiivset linnaelu ja samal ajal tagaks elanikele rahuliku elukeskkonna," seisab seletuskirjas.

Ala ruumilise keskme moodustab plaanide järgi haljastatud avalik ruum või park. Samuti on kavas rajada alale lasteaed või lastehoid. Ärihooneid kavandatakse rohkem Reidi tee äärde ning elamuid ala lõunapoolsesse ossa. Haljastuse osakaal peaks alal olema kuni 40 protsenti.

Petrooleumi tänava ja Tuukri tänava ristmikult mere suunas liikumiseks kavandatakse jalakäijate ja ratturite läbipääs.

Seletuskirjas märgitakse, et planeeritav ala on viimane suurem linnaehituslik arenguvõimalus kesklinnas mere ääres. Alale kehib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering, mille järgi on sellel alal lubatud hoonete suurimaks kõrguseks kuni 17 meetrit ja neli või viis korrust. Taotluses on ettepanek muuta kehtivat kõrguspiirangut ning lubada sinna ehitada kuni 11 korrusega hooneid. Seletuskirjas märgitakse, et kuivõrd ala asub Kadrioru ja kesklinna piiril, siis peakski see olema üleminek aedlinnast linnalikuma ja tihedama hoonestuse suunas.

Samuti soovitakse loobuda Kadrioru hooneid kopeerivast tüpoloogiast. "Eriliste hoonetüüpide, sealhulgas suurema korrusekõrgusega hoonete ja avalikkusele suunatud funktsioonide ning suurema pargi planeerimine eeldab suuremat hoonete kõrgust ja korruselisust," märgitakse seletuskirjas.

Tristania kavatseb alale linnaruumilise lahenduse leidmiseks korraldada arhitektuurivõistluse. Ala kavatsetakse välja ehitada etappides.

Praegu asuvad kruntidel parkla ja mõned madalad hooned. Ala sihtotstarve on praegu tootmis- ja ärimaa, detailplaneeringuga soovitakse see muuta äri- ja elamumaaks.

Alale on varem, 2011. aastal, algatatud detailplaneering, kuid see jäi kehtestamata.

Planeeringuala külgneb põhja poolt Reidi teega, teisel pool Reidi teed on Tallinna
Vanasadam. Planeeringualast ida ja lõuna poole jäävad viiekorruselised
korterelamud ja äripindadega korterelamud. Planeeritavast alast lääne poole
jäävad tootmis- ja ärihooned.

Tristania on kinnisvaraettevõte, mis kuulub Igor Lysenkole, kes on Küprose kodanik, ja Dmitry Lipyavkole, kes on Malta kodanik. Möödunud aasta majandusaruande järgi teeniti mullu 132 000 eurot müügitulu juures 516 000 eurot kahjumit.

Aruandes märgitakse, et 2024. aastal võeti vastu otsus, et Reidi tee ääres asuva ala vana detailplaneeringuga edasi enam ei minda ja algatatakse uus detailplaneering ning tegeldi erinevate ettepanekute analüüsiga potentsiaalsete koostööpartnerite poolt ja kinnisvaraturu analüüsiga.

Mullu aasta lõpus asutati koos koostööpartneriga uus ettevõtte, NIX Estate OÜ, mis hakkab tegelema Reidi tee äärsete alade uue detailplaneeringu ja arendamisega. Äriregistri andmetel on NIX Estate`i omanikuks peale Lipyavko ja Lysenko ka Philippe Michel Bucheton. Tristaniale kuulub ettevõttest 70 protsenti.

Toimetaja: Marko Tooming

