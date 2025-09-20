Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

Vene hävitajad sisenesid reede hommikul Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi ning viibisid õhuruumis 12 minutit. Lennuvahenditel puudusid lennuplaanid ning transponderid oli välja lülitatud.

Kaardilt on näha, kuidas lennukid lendasid Eesti piiriga paralleelselt idast lääne suunas.

Mitmed liitlasriikide juhid on Venemaa tegevuse hukka mõistnud. Peamister Kristen Michal teatas reedel, et Eesti valitsus on taotlenud NATO artikkel nelja konsultatsioone.

Laupäeval mõistsid Venemaa hävitajate Eesti õhuruumi tungimise hukka ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Briti kaitseminister John Healey.

Macron teatas, et Venemaa tegevus on järjekordne samm Venemaa provokatsioonide ja vastutustundetute tegevuste reas. Ta lisas, et toetab Eesti valitsust ning et vastuseks korduvatele rikkumistele võetakse kasutusele julgeolekumeetmed.

Healey sõnul on Eesti õhuruumi rikkumine järjekordne näide Venemaa viimaste päevade ohtlikust tegevusest.

"Venemaa viimatine hooletu ja ohtlik tegevus on kolmas NATO õhuruumi rikkumine viimaste päevade jooksul," teatas Healey. "Putini agressioon vaid tugevdab NATO ühtsust ja otsusekindlust seista Ukrainaga."

Venemaa hävituslennukite sisenemise Eesti õhuruumi mõistsid hukka ka Soome välisminister Elina Valtonen ja kaitseminister Antti Häkkänen.

Häkkäneni sõnul suurendab selline käitumine veelgi pingeid ning on täielikult Venemaa süü. Tema hinnangul on selge, et Venemaa soovib testida lääneriikide ühtsust ja otsustusvõimet.