Esmaspäeval tuleb jahedamat õhku

Rahvakalendri järgi on pühapäeval sügisene madisepäev ehk aeg, mil putukad ja ussid teevad talvepesa ning kaovad sääsed ja kärbsed. Osad linnud jäävad Eestisse, osad otsivad soojema paiga.

Esmaspäeval suundub Skandinaavia madalrõhkkond üle Botnia lahe Koola poolsaarele ja selle lohk koos külma frondiga jõuab Läänemerelt Baltimaade kohale. Nii liiguvad esmaspäeva öösel vihmahood läänest itta ja edela- ja läänetuul tõuseb tugevaks. Ja läheneb jahedam õhumass, mis jätab siinse õhutemperatuuri nii öösel kui ka päeval samaks, 13 kuni 17 kraadi vahele.

Teisipäeval püsib madalrõhuala edelaserv veel Eesti kohal. Tuul pöördub loodesse ja õhumass vahetub jaheda vastu. Taevas läheb selgemaks, kuid mõni pilv annab siiski kohatise sajuhoo. Öösel läänekaare tuul sisemaal veidi nõrgeneb, päeval puhub aga kõikjal võrdlemisi tugev loodetuul.

Saabuval ööl pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad üle Eesti itta. Edela- ja läänetuul tugevneb, puhudes 6-12, rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Ja sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti kuni 17, rannikul 10-15, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahele.

Päeval lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hoovihma sajab kohati. Puhub endiselt tugevam edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 17, põhjarannikul kuni 21 m/s. Pärastlõunal tuul vähehaaval nõrgeneb. Õhusooja on kuni 17 kraadi.

Ka teisipäev ja kolmapäev toovad hoovihmasid ja õhk jaheneb veelgi. Õhusooja on teisipäeva öösel keskmiselt 8, päeval 14 kraadi, kolmapäeval 6 ja 11 kraadi.

Neljapäev tuleb valdavalt sajuta, öö on veelgi jahedam, 2 kuni 7 kraadi, päeval on sooja 13 kuni 17 kraadi. Reedeks lubab prognoos sajuta ilma ja õhusoe püsib sarnane neljapäevaga.

Pühapäeval oli aga selle aasta viimane suveõhtu, sest homme kell 18.20 algab sügis.