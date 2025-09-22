X!

Prantsuse ärijuhid hoiatasid ülirikaste maksukoormuse tõstmise eest

Välismaa
Prantsuse rikkaim inimene Bernard Arnault
Prantsuse rikkaim inimene Bernard Arnault Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Vincent Isore
Välismaa

Peaminister Sebastien Lecornu üritab veenda sotsialiste toetama Prantsuse uut valitsust, kuid vasaktsentristid soovivad eelarvepuudujäägi vähendamiseks tõsta ülirikaste maksukoormust. Sotsialistide ettepanek aga vihastab ärijuhte ja ka riigi rikkaim inimene hoiatas, et selline samm võib hävitada Prantsuse majanduse.

Lecornu üritab luua toimivat valitsust ja üritab tuua sotsialistid valitsuse selja taha. Vasaktsentristid aga nõuavad, et üle 100 miljoni euro suuruse varaga inimesed maksaksid igal aastal vähemalt kaks protsenti maksu kogu oma vara pealt. 

Prantsuse rikkaim inimene ja luksusfirma LVMH juht Bernard Arnault ütles, et selline samm kujutab endast selget soovi hävitada Prantsuse majandus. Ta pole ainus ärijuht, kes ei toeta rikaste maksukoormuse tõstmist. 

Krüptofirma Ledger kaasasutaja Éric Larchevêque mõistis samuti selle plaani hukka. 

"See on kollektivism, see on kommunism. See on põhimõtteline rünnak minu vabaduse ja omandiõiguse vastu," ütles Larchevêque ajalehele Financial Times

Ledgeri väärtuseks on umbes 1,3 miljardit eurot. Larchevêque'i osalus ettevõttes on piisavalt suur, et ta peaks hakkama maksma uut varamaksu. Samas ei teeni tema idufirma kasumit ega maksa dividende. 

Kui võimud kehtestavad uue varamaksu, võib see anda hoobi president Emmanuel Macroni ettevõtlussõbralikele reformidele. Investeerimispanga Bpifrance juht Nicolas Dufourcq nimetas varamaksu ettepanekut "täiesti hullumeelseks ideeks".

Macron ise vähendas ettevõtete tulumaksu, kuid maksis maksukärbete eest krõbedat poliitilist hinda. Macroni kriitikud nimetavad teda nüüd rikaste inimeste presidendiks. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Macron ei toeta endiselt varamaksu kehtestamist. 

Prantsusmaa valitsus tahab aga viia 2025. aasta eelarvepuudujäägi 5,4 protsendini SKP-st ning kavatseb seetõttu kärpida kulutusi. Maksu toetajad samas usuvad, et see tooks riigikassasse igal aastal juurde 15 miljardit eurot. See meede vähendaks siis vajadust teha ulatuslikke eelarvekärpeid. 

Maksuettepanek on saanud tuntuks kui Zucmani maks, kuna majandusteadlane Gabriel Zucman on sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks pakkunud välja ülirikaste maksustamise ideid. 

Multimiljardär Arnault nimetas Zucmani vasakäärmulikuks aktivistiks, kelle ideoloogia eesmärk on hävitada liberaalne majandus. Zucman lükkas miljardäri väited tagasi. 

"Ühelt maailma rikkaimalt mehelt ja kontekstis, kus akadeemilist vabadust seatakse üha rohkemates riikides kahtluse alla, peaks see retoorika panema meid kõiki muretsema," ütles Zucman. 

Ülirikaste maksustamise idee kogub riigis ka üha enam populaarsust. Eelmisel nädalal avaldasid sajad tuhanded inimesed meelt valitsuse kärbete vastu. Sotsialistide tellitud uuring näitas, et 86 protsenti küsitletutest toetas Zucmani maksu.

Paljud ärijuhid leiavad nüüd, et mingis vormis tuleks riigis varamaks kehtestada. 

"Kõik peavad pingutama ja keegi pole öelnud, et me ei taha makse maksta. Aga see ei tohi inimesi heidutada riskide võtmise tegemisest. Kas ma oleksin Mirakli 15 aastat tagasi Prantsusmaal loonud, kui need maksud oleksid olemas olnud?" rääkis tehnoloogiafirma Mirakl kaasasutaja Philippe Corrot.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

