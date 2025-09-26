EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) kärbib pakutavad tooteid ja teenuseid ning koondamisteate on saanud vähemalt seitse juhti.

Äripäeva teatel said EISA töötajad selle nädala alguses kirja, kus neile teatati, et asutuses on käimas tähtsad muudatused, et liikuda järgmise kolme aasta uute strateegiliste eesmärkide poole.

Muu hulgas koondatakse kirja kohaselt turismiosakonna juht, välisinvesteeringute osakonna juht ja ekspordiosakonna juht. Äripäevale teadaolevalt on ametist veel koondatud sisekontrolli juht, hangete osakonna juht, õigusosakonna juht ja kommunikatsioonijuht.

EISA nõukogu esimees Erkki Raasuke ütles, et EISA teenused on väga fragmenteeritud ning praegu tegeldakse kliendikeskse organisatsiooni arendamise ning teenuste ja toodete vähendamisega.

Neljapäeval selgus, et EISA koondab turismijuht Anneli Lepa, kelle viimane tööpäev on 30. septembril.

EISA juht Ursel Velve ütles ERR-ile selle sammu selgituseks, et neil on käimas uue strateegia loomine 2026.-2028. aastaks ning käimasoleva protsessiga muudetakse organisatsiooni õhemaks, kaotades osakonnajuhtide positsioone.

Uue perioodi strateegia ja sellest tulenevalt kujundatud organisatsioon lähtub Velve sõnul majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seatud asutaja ootustest, et EISA muutuks tõhusaks ettevõtlust toetavaks kompetentsikeskuseks, mis lähtub ettevõtjate vajadustest.

Augusti lõpus ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et EISA töös on oodata muudatusi, et nende tööd tõhustada ja ressursse paremini kasutada. Peamiselt peab EISA keskenduma eksportijate toetamisele.