EL peab kõnelusi droonimüüri loomiseks

Euroopa Liidu riigid alustasid reedel esimesi kõnelusi droonide vastu müüri ehitamise ettepanekute üle pärast seda, kui Venemaa õhuruumirikkumised on idapoolsed liikmesriigid ärevusse ajanud.

Viimastel päevadel on Euroopa õhuruumi ähvardav oht sattunud teravdatud tähelepanu alla, kuna Taanis on tuvastamata droonid sundinud lennujaamu sulgema.

Esmakordselt kutsus droonimüüri looma Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen septembri algul peetud programmilises kõnes, vaid mõni tund pärast seda, kui NATO tulistas Poola kohal alla Venemaa droonid.

Tema sõnul peaks see olema "Euroopa võimekus, mida arendatakse, rakendatakse ja hoitakse ühiselt ning mis suudab reageerida reaalajas".

Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius püüdis reedel videokõnelustel umbes kümne EL-i riigi kaitseametnikega anda kiiruga koostatud ettepanekutele konkreetsemat sisu.

"Peamine eesmärk on saada ülevaade kriitilistest lünkadest ja vajadustest, seal hulgas rahastamisest," ütles üks EL-i diplomaat AFP-le anonüümsust paludes.

Kaasatud on peamiselt EL-i Venemaa ja Ukrainaga piirnevad idapoolsed riigid, kuigi pärast sealseid drooniintsidente lisati nimekirja ka Taani. Kaasatud on veel ka Ukraina.

EL-i ametnikud tunnistavad, et praegu on algatuse täpsem sisu veel ebaselge.

Ametnike sõnul keskenduvad esimesed sammud tõenäoliselt droonilendude avastamiseks rohkemate andurite paigutamisele piki EL-i pikka idapiiri.

Nende sõnul võtaks droonide allatulistamiseks mõeldud integreeritud süsteemi arendamine tõenäoliselt palju kauem aega.

NATO reaktsioon Venemaa droonidele Poolas tõi esile lüngad alliansi arsenalis selle ohu tõrjumisel. NATO pidi käputäie odavate Vene droonide allatulistamiseks kasutama tipptasemel hävitajaid, mis tulistasid kalleid rakette.

NATO saadab intsidendi järel oma idatiivale rohkem varustust, kuid endiselt puuduvad vahendid, mida kasutab Ukraina.

Droonimüüri ettepanek on osa Euroopa laiemast püüdlusest tugevdada oma kaitsevõimet Venemaalt lähtuva ohu vastu. Kubilius on öelnud, et programmist peaks saama üks uutest lipulaevadest kaitseprojektide seas, millega blokk tegeleb, vahendas BNS.

EL-i liidrid arutavad kaitsevaldkonna tugevdamist ja võimalikke uusi algatusi ka järgmisel nädalal Kopenhaageni tippkohtumisel.