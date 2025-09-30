London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

Valge Maja avaldas esmaspäeval Donald Trumpi Gaza rahuplaani ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Keir Starmer avaldasid plaanile toetust. Ka kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki avaldasid plaanile toetust.

Starmer tervitas Trumpi rahuplaani ja kutsus Hamasi üles ettepanekuga nõustuma.

"USA uus algatus Gaza sõja lõpetamiseks on teretulnud. Toetame kindlalt tema jõupingutusi võitluse lõpetamiseks, pantvangide vabastamiseks ja Gaza rahvale kiireloomulise humanitaarabi osutamise tagamiseks. See on meie peamine prioriteet ja see peaks toimuma kohe. Kutsume kõiki osapooli üles ühinema ja tegema USA administratsiooniga koostööd selle kokkuleppe elluviimiseks. Hamas peaks nüüd selle plaaniga nõustuma, lõpetama viletsuse, pannes maha relvad ja vabastades kõik pantvangid," teatas Starmer.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas samuti Trumpi rahuplaani.

"Ootan Iisraelilt selle alusel otsustavat tegutsemist. Hamasil pole muud valikut, kui kõik pantvangid viivitamatult vabastada ja seda plaani järgida," ütles Macron.

Kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki, sealhulgas Egiptus, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid, avaldasid samuti plaanile toetust. Nad kinnitasid valmisolekut teha USA ja teiste osapooltega positiivset ja konstruktiivset koostööd kokkuleppe lõpuleviimiseks.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Valge Maja avaldatud dokumentides kirjeldatakse ka Donald Trumpi ja Tony Blairi rolli rahuplaani elluviimisel. Gazat peaks hakkama juhtima ajutine tehnokraatlik ja apoliitiline Palestiina komitee, mis vastutab avalike teenuste ja omavalitsuste igapäevase toimimise eest.

See komitee koosneks palestiinlastest ja rahvusvahelistest ekspertidest, selle üle teostaks järelevalvet uus rahvusvaheline rahunõukogu. Seda nõukogu juhiks Trump ning sellega peaksid liituma ka teised riigijuhid ja tuntud inimesed, sealhulgas Briti endine peaminister Tony Blair.

Ettepaneku kohaselt looks USA koos Araabia riikide ja teiste rahvusvaheliste partneritega ajutise rahvusvahelise väe (ISF), mis saadetakse siis kohe Gazasse. ISF koolitaks ja toetaks Gazas asuvaid Palestiina politseijõude.

Valge Maja avaldas lisaks kaardi, mis kujutab Iisraeli vägede järkjärgulist taandumist Gazast. Iisraeli vägede taandumine oleks ajastatud nii, et see langeks kokku pantvangide vabastamisega.

Samal ajal pakutakse Hamasi ametnikele amnestiat ja võimalikku puutumatust. Gaza tsiviilelanikud ei pea Gazast lahkuma.

Pole veel selge, kas Hamas nõustub ettepanekuga. Üks asjaga kursis olev diplomaat ütles ajalehele The Times of Israel, et Egiptuse ja Katari vahendajad edastasid esmaspäeval hilisõhtul USA ettepaneku Hamasi esindajatele.

Trump ütles, et kui Hamas keeldub, on Iisraelil USA täielik toetus oma töö lõpuleviimiseks. Netanyahu lubas seejärel, et kui Hamas plaaniga ei nõustu, siis Iisrael viibki oma töö lõpule.

"Seda saab teha lihtsal viisil või raskel viisil, aga see saab tehtud," rääkis Netanyahu

Pole veel selge, kas Valge Maja plaan ka päris elus tööle hakkab. Iisraeli endine kõrge ametnik ja USA mõttekoja Atlantic Council liige Shalom Lipner tõi välja, et plaani põhjalaskmisest on huvitatud mitmed jõud. Selliseid tegelasi leidub nii Hamasi kui ka Iisraeli poolel, vahendas The Wall Street Journal.

"Paljud osapooled teevad kõvasti tööd, et seda ei juhtuks," märkis Lipner.