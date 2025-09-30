X!

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

Välismaa
Benjamin Netanyahu ja Donald Trump
Benjamin Netanyahu ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Consolidated News Photos
Välismaa

Valge Maja avaldas esmaspäeval Donald Trumpi Gaza rahuplaani ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Keir Starmer avaldasid plaanile toetust. Ka kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki avaldasid plaanile toetust.

Starmer tervitas Trumpi rahuplaani ja kutsus Hamasi üles ettepanekuga nõustuma. 

"USA uus algatus Gaza sõja lõpetamiseks on teretulnud. Toetame kindlalt tema jõupingutusi võitluse lõpetamiseks, pantvangide vabastamiseks ja Gaza rahvale kiireloomulise humanitaarabi osutamise tagamiseks. See on meie peamine prioriteet ja see peaks toimuma kohe. Kutsume kõiki osapooli üles ühinema ja tegema USA administratsiooniga koostööd selle kokkuleppe elluviimiseks. Hamas peaks nüüd selle plaaniga nõustuma, lõpetama viletsuse, pannes maha relvad ja vabastades kõik pantvangid," teatas Starmer. 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas samuti Trumpi rahuplaani.

"Ootan Iisraelilt selle alusel otsustavat tegutsemist. Hamasil pole muud valikut, kui kõik pantvangid viivitamatult vabastada ja seda plaani järgida," ütles Macron. 

Kaheksa Araabia ja Pärsia lahe riiki, sealhulgas Egiptus, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid, avaldasid samuti plaanile toetust. Nad kinnitasid valmisolekut teha USA ja teiste osapooltega positiivset ja konstruktiivset koostööd kokkuleppe lõpuleviimiseks. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Valge Maja avaldatud dokumentides kirjeldatakse ka Donald Trumpi ja Tony Blairi rolli rahuplaani elluviimisel. Gazat peaks hakkama juhtima ajutine tehnokraatlik ja apoliitiline Palestiina komitee, mis vastutab avalike teenuste ja omavalitsuste igapäevase toimimise eest. 

See komitee koosneks palestiinlastest ja rahvusvahelistest ekspertidest, selle üle teostaks järelevalvet uus rahvusvaheline rahunõukogu. Seda nõukogu juhiks Trump ning sellega peaksid liituma ka teised riigijuhid ja tuntud inimesed, sealhulgas Briti endine peaminister Tony Blair. 

Ettepaneku kohaselt looks USA koos Araabia riikide ja teiste rahvusvaheliste partneritega ajutise rahvusvahelise väe (ISF), mis saadetakse siis kohe Gazasse. ISF koolitaks ja toetaks Gazas asuvaid Palestiina politseijõude. 

Valge Maja avaldas lisaks kaardi, mis kujutab Iisraeli vägede järkjärgulist taandumist Gazast. Iisraeli vägede taandumine oleks ajastatud nii, et see langeks kokku pantvangide vabastamisega. 

Samal ajal pakutakse Hamasi ametnikele amnestiat ja võimalikku puutumatust. Gaza tsiviilelanikud ei pea Gazast lahkuma.

Pole veel selge, kas Hamas nõustub ettepanekuga. Üks asjaga kursis olev diplomaat ütles ajalehele The Times of Israel, et Egiptuse ja Katari vahendajad edastasid esmaspäeval hilisõhtul USA ettepaneku Hamasi esindajatele. 

Trump ütles, et kui Hamas keeldub, on Iisraelil USA täielik toetus oma töö lõpuleviimiseks. Netanyahu lubas seejärel, et kui Hamas plaaniga ei nõustu, siis Iisrael viibki oma töö lõpule. 

"Seda saab teha lihtsal viisil või raskel viisil, aga see saab tehtud," rääkis Netanyahu 

Pole veel selge, kas Valge Maja plaan ka päris elus tööle hakkab. Iisraeli endine kõrge ametnik ja USA mõttekoja Atlantic Council liige Shalom Lipner tõi välja, et plaani põhjalaskmisest on huvitatud mitmed jõud. Selliseid tegelasi leidub nii Hamasi kui ka Iisraeli poolel, vahendas The Wall Street Journal.

"Paljud osapooled teevad kõvasti tööd, et seda ei juhtuks," märkis Lipner. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Times of Israel, WSJ

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:29

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

07:02

Nõuetele vastavaid päästjaid on raske leida, nappus on suurim Ida-Virumaal

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

05:54

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

29.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

29.09

"Välisilm" Lvivis: isegi kaugel tagalas annab sõda tunda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

loe: kultuur

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

loe: eeter

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

29.09

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Raadiouudised

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

29.09

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

29.09

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

29.09

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo