Orban: Ungari tulistaks alla riigi õhuruumi rikkuvad Vene droonid

Viktor Orban
Viktor Orban Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Bernadett Szabo
Ungari ei karda Vene droone alla tulistada, kui need juhuslikult või tahtlikult rikuvad Ungari õhuruumi, ütles peaminister Viktor Orban esmaspäeval avaldatud intervjuus kohalikele meediaväljaannetele.

Orban pisendas muret Vene droonide tõttu, mis on rikkunud mitme Euroopa riigi õhuruumi, ning kritiseeris "lääneeurooplaste hoiakut".

"Meie (Euroopa) oleme igas mõttes tugevamad. Ma ei ole kunagi mõistnud, miks me, kui oleme tugevamad, räägime nii, nagu oleksime nõrgad," ütles Orban valitsusmeelses poliitilises vestlussaates.

"Venemaa on meiega võrreldes nõrk – sõjaliselt nõrk, majanduslikult nõrk ja arvuliselt nõrk," sõnas Orban.

Viimastel nädalatel on pinged NATO ja Moskva vahel kasvanud. 10. septembril tungisid Poola territooriumile 19 Vene drooni, millest Poola mitu alla lasi.

Vene droonid ja raketid on pärast Ukraina täiemahulise sõja algust korduvalt ületanud Euroopa NATO liikmesriikide piire, kuid see juhtum tähistas esimest korda, kui liitlasväed need õhus alla tulistasid.

Mõni päev pärast sissetungi Poolasse lendas üks Vene droon Rumeeniasse ning kolm Vene hävituslennukit rikkusid Eesti õhupiiri. Kahtlaseid droone on märgatud ka Taanis ja Norras, kus nende tõttu peatati ajutiselt lennujaamade töö.

Vastuseks Venemaa provokatsioonidele tutvustasid nii EL kui ka NATO uusi algatusi Euroopa idatiiva julgeoleku tugevdamiseks, samal ajal kui mõned lääneriikide liidrid – sealhulgas USA president Donald Trump – kutsusid üles Vene õhusõidukeid rikkumiste korral alla tulistama.

Eelmisel nädalal ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et esimest korda on tõenäoliselt Ungari päritolu luuredroonid rikkunud Ukraina õhuruumi.

Kuigi Ungari välisminister Péter Szijjártó lükkas süüdistused tagasi, ütles Orban intervjuus, et isegi kui droonid ületasid Ukraina õhuruumi, ei ole see oluline, kuna "Ukraina ei ole iseseisev riik", viidates selle sõltuvusele lääne toetusest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

