X!

Egiptuses algavad läbirääkimised Gaza rahuplaani üle

Välismaa
Suitsupilved pühapäeval Iisraeli pommitamise järel Gazas.
Suitsupilved pühapäeval Iisraeli pommitamise järel Gazas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Ariel Schalit)
Välismaa

Egiptuses algavad esmaspäeval läbirääkimised Gaza rahuplaani üle. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõnul loodab ta teatada Gazas hoitud pantvangide vabastamisest lähipäevil.

"Hamas tehakse relvituks ja Gaza demilitariseeritakse - kas lihtsal või raskel teel, aga seda tehakse," ütles Netanyahu telepöördumises.

Reedel teatas Hamas, et nõustub USA presidendi Donald Trumpi väljapakutud rahuplaani kohaselt vabastama pantvangid, kuid ei maininud desarmeerimist ja otsis võimalusi läbirääkimisteks muudes küsimustes. Laupäeval teatas Hamas, et Iisrael jätkas "veresauna" hommikuste löökidega Gaza sektorile ning kutsus üles rahvusvahelist kogukonda Iisraeli survestama rünnakute peatamiseks.

Trump teatas, et ei kavatse tolereerida Hamasilt viivitusi kokkuleppe saavutamisel. "Hamas peab liigutama kiiresi, muidu reeglid enam ei kehti... Teeme selle asja ära, KOHE," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA rahuplaan näeb ette relvarahu ning 20 elusoleva Hamasi poolt kinni hoitava Iisraeli pantvangi vabastamist ning ka hukkunud pantvangide surnukehade üle andmist, seda Iisraeli poolt vangistuses hoitud Gaza elanike vastu.

Nii Gazas kui Iisraelis on inimesed olnud tagasihoidlikult optimistlikud, oodates, et viimase aja otsuste najal võivad osapooled viimaks jõuda rahuleppe sõlmimiseni.

End rahuleppega sidunud USA president on kutsunud Hamasi üles kokkuleppega nõustuma, ähvardades neid vastasel juhul täiendava sõjalise jõuga, samal ajal on selge, et tema kannatus Iisraeli juhtide tegevuse suhtes on vähenemas.

Teisipäeval möödub kaks aastat sõja algusest, kui Iisraeli sõjavägi alustas Gazas sõjalist operatsiooni vastusena Hamasi juhitud rünnakule Iisraeli lõunaosas, mille käigus hukkus umbes 1200 inimest ja 251 inimest võeti pantvangi. Enamik Gaza elanikest on sõja jooksul korduvalt ümber asustatud ning hinnanguliselt on üle 90 protsendi kodudest saanud kahju või hävinenud.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BBC

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:54

Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:50

Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

10:48

Korilane Ülle Lichtfeldt: tühja korviga mina metsast välja ei tule

10:41

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

10:14

Egiptuses algavad läbirääkimised Gaza rahuplaani üle

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

10:41

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

04.10

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategevust Gazas Uuendatud

06:43

Vilniuse lennujaam peatas öösel kuumaõhupallide tõttu ajutiselt liikluse

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

04.10

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

loe: kultuur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

04.10

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

loe: eeter

10:50

Ülemsootska Jalmar Vabarna: minu töö on nüüd palju magada

10:48

Korilane Ülle Lichtfeldt: tühja korviga mina metsast välja ei tule

09:07

Johanna Eenma: elu peatas I Wear* Experimenti hoo, aga nüüd oleme tagasi

04.10

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo