Egiptuses algavad läbirääkimised Gaza rahuplaani üle

"Hamas tehakse relvituks ja Gaza demilitariseeritakse - kas lihtsal või raskel teel, aga seda tehakse," ütles Netanyahu telepöördumises.

Reedel teatas Hamas, et nõustub USA presidendi Donald Trumpi väljapakutud rahuplaani kohaselt vabastama pantvangid, kuid ei maininud desarmeerimist ja otsis võimalusi läbirääkimisteks muudes küsimustes. Laupäeval teatas Hamas, et Iisrael jätkas "veresauna" hommikuste löökidega Gaza sektorile ning kutsus üles rahvusvahelist kogukonda Iisraeli survestama rünnakute peatamiseks.

Trump teatas, et ei kavatse tolereerida Hamasilt viivitusi kokkuleppe saavutamisel. "Hamas peab liigutama kiiresi, muidu reeglid enam ei kehti... Teeme selle asja ära, KOHE," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

USA rahuplaan näeb ette relvarahu ning 20 elusoleva Hamasi poolt kinni hoitava Iisraeli pantvangi vabastamist ning ka hukkunud pantvangide surnukehade üle andmist, seda Iisraeli poolt vangistuses hoitud Gaza elanike vastu.

Nii Gazas kui Iisraelis on inimesed olnud tagasihoidlikult optimistlikud, oodates, et viimase aja otsuste najal võivad osapooled viimaks jõuda rahuleppe sõlmimiseni.

End rahuleppega sidunud USA president on kutsunud Hamasi üles kokkuleppega nõustuma, ähvardades neid vastasel juhul täiendava sõjalise jõuga, samal ajal on selge, et tema kannatus Iisraeli juhtide tegevuse suhtes on vähenemas.

Teisipäeval möödub kaks aastat sõja algusest, kui Iisraeli sõjavägi alustas Gazas sõjalist operatsiooni vastusena Hamasi juhitud rünnakule Iisraeli lõunaosas, mille käigus hukkus umbes 1200 inimest ja 251 inimest võeti pantvangi. Enamik Gaza elanikest on sõja jooksul korduvalt ümber asustatud ning hinnanguliselt on üle 90 protsendi kodudest saanud kahju või hävinenud.